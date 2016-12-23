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Сегодня свой День Рождения отмечает псковская детская деревня SOS

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.12.2016 11:25

Сегодня Детская деревня СОС отметила свое пятилетиеСегодня свой День Рождения отмечает псковская детская деревня SOS. Она рассчитана на проживание четырнадцати семей не совсем обычных. Специально обученные SOS–мамы здесь воспитывают детей-сирот и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Ребята самостоятельно ходят в близлежащую школу, учатся готовить и вести хозяйство. Добавлю, что подобные деревни есть ещё лишь в нескольких регионах России и наш опыт признан успешным.

Кирилл Радион

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