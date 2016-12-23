Сегодня свой День Рождения отмечает псковская детская деревня SOS. Она рассчитана на проживание четырнадцати семей не совсем обычных. Специально обученные SOS–мамы здесь воспитывают детей-сирот и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Ребята самостоятельно ходят в близлежащую школу, учатся готовить и вести хозяйство. Добавлю, что подобные деревни есть ещё лишь в нескольких регионах России и наш опыт признан успешным.
Кирилл Радион
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Декабрь 2016
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