logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости

Почему спорт стал ареной для политических игрищ? Обсуждаем сегодня 23 декабря с 16:05 в Шоу Вежливых Людей на Радио «Маяк-Псков»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 23.12.2016 11:01

Почему спорт стал ареной для политических игрищ? Обсуждаем сегодня 23 декабря с 16:05 в Шоу Вежливых Людей на Радио «Маяк-Псков»2016 год стал для российских спортсменов настоящим испытанием. Всемирное антидопинговое агентство не пускало россиян на Олимпиаду и паралимпиаду. Ряд биатлонных держав объявили о намерении бойкотировать соревнования в России. В результате этап Кубка мира в Тюмени и юниорский чемпионат мира в Острове отменены. Почему спорт стал ареной для политических игрищ? Испытывают ли на себе давление псковские спортсмены? Эти и другие вопросы обсуждаем сегодня с 16:05 в Шоу Вежливых Людей на Радио «Маяк-Псков».

Подведем спортивные итоги уходящего года вместе с основателем общественного движения «PRO SPORT» Александром Кузьминым. Присоединяйтесь к нам по телефон 66-27-47 и в группе «Маяк-Псков» ВКонтакте.
 

 
SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Интрига
Чудо Вафли
Витрум
Авто-трэвл
АвтоАнгелы
Авто-трэвл
Kinza
Декабрь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1