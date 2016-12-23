Почему спорт стал ареной для политических игрищ? Обсуждаем сегодня 23 декабря с 16:05 в Шоу Вежливых Людей на Радио «Маяк-Псков»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.12.2016 11:01

2016 год стал для российских спортсменов настоящим испытанием. Всемирное антидопинговое агентство не пускало россиян на Олимпиаду и паралимпиаду. Ряд биатлонных держав объявили о намерении бойкотировать соревнования в России. В результате этап Кубка мира в Тюмени и юниорский чемпионат мира в Острове отменены. Почему спорт стал ареной для политических игрищ? Испытывают ли на себе давление псковские спортсмены? Эти и другие вопросы обсуждаем сегодня с 16:05 в Шоу Вежливых Людей на Радио «Маяк-Псков».

Подведем спортивные итоги уходящего года вместе с основателем общественного движения «PRO SPORT» Александром Кузьминым. Присоединяйтесь к нам по телефон 66-27-47 и в группе «Маяк-Псков» ВКонтакте.

