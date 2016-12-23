Почему спорт стал ареной для политических игрищ? Обсуждаем сегодня 23 декабря с 16:05 в Шоу Вежливых Людей на Радио «Маяк-Псков»

2016 год стал для российских спортсменов настоящим испытанием. Всемирное антидопинговое агентство не пускало россиян на Олимпиаду и паралимпиаду. Ряд биатлонных держав объявили о намерении бойкотировать соревнования в России. В результате этап Кубка мира в Тюмени и юниорский чемпионат мира в Острове отменены. Почему спорт стал ареной для политических игрищ? Испытывают ли на себе давление псковские спортсмены? Эти и другие вопросы обсуждаем сегодня с 16:05 в Шоу Вежливых Людей на Радио «Маяк-Псков».
Подведем спортивные итоги уходящего года вместе с основателем общественного движения «PRO SPORT» Александром Кузьминым. Присоединяйтесь к нам по телефон 66-27-47 и в группе «Маяк-Псков» ВКонтакте.
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Декабрь 2016
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