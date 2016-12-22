Сегодня в порховском кинотеатре «Родина» состоялся первый после реконструкции кинопоказ

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.12.2016 22:42

Сегодня в Порхове после реконструкции открылся обновленный кинотеатр «Родина». Он был отремонтирован при поддержке Министерства культуры и Фонда кино - они выделили средства на приобретение кинооборудования. Ремонт зала профинансировали районный и областной бюджеты.

ИВАН ПАВЛОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Билеты на первый сеанс в Порховском кинотеатре раскупили уже давно. Этому есть две причины, во-первых, кинотеатр в Порхове открывается после почти шестилетнего перерыва, во-вторых, сегодня в Порхове, как и по России, стартует прокат очередной части популярной российской новогодней комедии «Елки». И премьеры всех фильмов, российских и зарубежных будут осуществляться здесь в одно время со стартом общероссийского или мирового проката.

Первыми зрителями обновленного кинотеатра стали гости церемонии открытия. Многие помнят этот кинозал с детства, по детским мультфильмам, а потом по популярным советским картинам, которые собирали сотни жителей города. Кинотеатр в Порхове медленно начал угасать в девяностые, а окончательно закрылся в две тысячи десятом. А теперь снова принимает гостей и зрителей.

НАДЕЖДА ДУНДУКОВА:

Был застой, а теперь все будут ходить, я коренная порховичка, с детства сюда ходила, потом приехала, долго тут не жила, ничего нет. Знаете, как приятно. Я так люблю свой город, и мне нравится, что происходит, у нас с каждым годом все лучше и лучше.

Жители города теперь постоянно звонят в кассу, чтобы узнать расписание сеансов. В прокате сейчас все отечественные кино новинки.

СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВА, ДИРЕКТОР ПОРХОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:

Кинотеатр будет работать каждый день, как в больших городах, у нас планируется показ пяти сеансов, в выходные шесть и может быть больше, начиная с утра и до 9-10 часов вечера. Планируется также работа с населением, чтобы на утренние сеансы приглашать детей и школьников, а на вечерние приходила молодежь, все рады, что открылся кинотеатр.

Реконструкция началась в 2015 году. Порховский музей, который находится в здании кинотеатра, первый в области выиграл грант Министерства культуры и Фонда кино по программе возрождения малых кинотеатров. Пять миллионов рублей было выделено на приобретение оборудования. Капитальный ремонт кинозала профинансировали областной и районный бюджеты.

ВИКТОР СТЕПАНОВ, ГЛАВА ПОРХОВСКОГО РАЙОНА:

Первую главную роль здесь сыграл губернатор, когда он сюда зашел в этот кинозал, увидел, что там происходит, и сказал, здесь должно быть кино. И после этого включился Месхиев, Дмитрий Дмитриевич, наш известный режиссер, который соединил нас с «Нева фильм» и Фондом кино и так далее и приложил немало в этом плане участия. Это все ушло наверх в Министерство культуры, обратно вернулось в виде выигранного конкурса и денежного гранта, который мы успешно, как я считаю, реализовали.

В обновленном зале сто сорок мест, два места для маломобильных групп населения. А современное оборудование позволяет смотреть фильмы в 3D с качественным звуком.

ИВАН ПАВЛОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Новое современное кинооборудование установлено в том самом помещении, в котором работала советская киноаппаратура. Старый аппарат еще не демонтирован, однако это произойдет в ближайшее время, после чего он станет частью новой экспозиции. Выставка будет посвящена истории Порховского кинотеатра с 59 года, а также истории Порховского района в советское время.

Иван Павлов, Василий Нордэн