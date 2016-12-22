logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

В Пскове на публичных слушаниях обсудили параметры городского бюджета на следующий год

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 22.12.2016 22:18

В Пскове на публичных слушаниях обсудили параметры городского бюджета на следующий годВ две тысячи семнадцатом на ремонт дворовых территорий в Пскове планируется выделить втрое больше средств, чем было потрачено на эти цели в текущем году. Об этом сообщил сегодня в городской Думе на публичных слушаниях по бюджету глава областного центра Иван Цецерский.

Он отметил, что сумма составит около ста пятидесяти миллионов рублей. В общей сложности это даст возможность отремонтировать пятнадцать процентов всех дворов в Пскове. Также на публичных слушаниях были озвучены основные параметры городского бюджета на плановый трёхлетний период. Общий объём доходов в следующем году составит три миллиарда триста тридцать два миллиона рублей, расходов же запланировано на десять процентов больше. Среди них такие статьи как расселение аварийного жилья, приобретение квартир для инвалидов-колясочников и детей-сирот, разработка проектной документации для ремонта технического лицея, музыкальной школы номер один, реконструкции стадиона "Машиностроитель". После основного доклада депутаты и жители Пскова смогли задать все интересующие вопросы и обратить внимание на важные с их точки зрения проблемы.

ИВАН ЦЕЦЕРСКИЙ, ГЛАВА Г. ПСКОВА:
Это очень хорошая возможность всем жителям до момента принятия бюджета города участвовать в обсуждении контрольных цифр, мероприятий. Может быть, еще что-то задать, что не учтено, на что-то сконцентрировать внимание, на что-то обратить внимание всех служб. Мы всегда по итогам публичных слушаний делаем корректировку расходной части бюджета.

Ирина Коваленко


SocButtons v1.5

Новости

Авто-трэвл
Витрум
Интрига
Авто-трэвл
Kinza
Чудо Вафли
АвтоАнгелы
Декабрь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1