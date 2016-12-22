В Пскове на публичных слушаниях обсудили параметры городского бюджета на следующий год

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.12.2016 22:18

В две тысячи семнадцатом на ремонт дворовых территорий в Пскове планируется выделить втрое больше средств, чем было потрачено на эти цели в текущем году. Об этом сообщил сегодня в городской Думе на публичных слушаниях по бюджету глава областного центра Иван Цецерский.

Он отметил, что сумма составит около ста пятидесяти миллионов рублей. В общей сложности это даст возможность отремонтировать пятнадцать процентов всех дворов в Пскове. Также на публичных слушаниях были озвучены основные параметры городского бюджета на плановый трёхлетний период. Общий объём доходов в следующем году составит три миллиарда триста тридцать два миллиона рублей, расходов же запланировано на десять процентов больше. Среди них такие статьи как расселение аварийного жилья, приобретение квартир для инвалидов-колясочников и детей-сирот, разработка проектной документации для ремонта технического лицея, музыкальной школы номер один, реконструкции стадиона "Машиностроитель". После основного доклада депутаты и жители Пскова смогли задать все интересующие вопросы и обратить внимание на важные с их точки зрения проблемы.

ИВАН ЦЕЦЕРСКИЙ, ГЛАВА Г. ПСКОВА:

Это очень хорошая возможность всем жителям до момента принятия бюджета города участвовать в обсуждении контрольных цифр, мероприятий. Может быть, еще что-то задать, что не учтено, на что-то сконцентрировать внимание, на что-то обратить внимание всех служб. Мы всегда по итогам публичных слушаний делаем корректировку расходной части бюджета.

Ирина Коваленко