В Пскове на четвертом форуме некоммерческих организаций подвели итоги работы за год

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.12.2016 20:53

В Пскове сегодня состоялся четвёртый Форум социально ориентированных некоммерческих организаций. На пленарном заседании обсудили меры поддержки НКО. Работали тематические проектные площадки, прошли мастер-классы.

Изучать современные компьютерные технологии, пользоваться услугами интернет-порталов, в том числе и связанных с государственными услугами, Сергей Бекеревич, как и еще более двухсот пенсионеров Псковской области могут бесплатно. Благодаря реализации указа президента по поддержке и субсидированию социально ориентированных некоммерческих организаций.

СЕРГЕЙ БЕКЕРЕВИЧ, ПЕНСИОНЕР:

У меня дома есть компьютер. Я решил поглубже изучить, научиться пользоваться системой Сбербанк онлайн, оплачивать. Эти курсы мне очень помогли. Я всего этого достиг.

ЛЮБОВЬ КЛИМОВА, ПЕНСИОНЕРКА:

Научилась создавать документы, файлы, ярлыки папки. Теперь мы можем сохранять документы. Самое интересное, что мы можем работать в поисковой системе находить там все ответы на все вопросы нашей жизни.

Участники проекта узнали о возможностях обучения на сайте пенсионного фонда и изъявили желание участвовать в этой социальной программе.

МИХАИЛ СЕМЕНКОВ, НАЧАЛЬНИК ФАКУЛЬТЕТА ПРАВОВЕДЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА:

Это президентская программа. Мы выиграли грант на уровне президента РФ, отсюда выделяются деньги. Для пенсионеров это все бесплатно.

Финансовая поддержка социально активным некоммерческим организациям осуществляется администрацией Псковской области уже несколько лет. С 2010 по 2016 годы на сумму более семидесяти миллионов рублей оказана помощь девяти организациям. Реализовано двести девять социальных проектов. Среди них "Российский Детский фонд" с проектом "Волонтеры-детям!", "Российский Красный крест", выступающий за жизнь без туберкулеза, конно-спортивный клуб "Родина", популяризующий реабилитационную верховую езду для людей с ограниченными возможностями. Одно из важнейших направлений реализует этнокультурное сообщество.

ПАВЛОВ ВАЛЕРИЙ, СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Очень удачно армянская диаспора культурные проекты осуществила, чеченцы, организация, работала. Ну и культура работает, несмотря на то, что финансирование жестко планируется. По охране памятников, по сохранению творческого есть серьезные подвижки.

Форум социально-ориентированных некоммерческих организаций стал ежегодным. Губернатор отметил: «система взаимоотношений власти, гражданского общества, некоммерческих организаций в регионе сложилась».

Подводятся итоги. Пожелания представителей социально ориентированных некоммерческих организаций берутся на контроль. В последствии губернатор издаст распоряжение по каждому пункту, внесенному в проект решения форума. Такая форма работы способствует сотрудничеству между администрацией, властью и общественными организациями.

ВЛАДИМИР ШУРАЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

В текущем году в 2016 мы поддержали 17 проектов на общую сумму 5 миллионов рублей. Не смотря на сложность формирования бюджета 2017 года в его проекте предусмотрены средства в размере 5 миллионов рублей на продолжение работы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. В своем послании президент РФ В.В. Путин поставил задачу облегчить доступ социально-ориентированным некоммерческим организациям, которые предоставляют социально-значимые услуги к бюджетным средствам. И довести процент этих средств, выделяемых организациям до 10 процентов бюджета.

Многие некоммерческие организации, получившие поддержку, заявили о себе как активные участники формирования гражданского общества. К примеру, "Чудской проект" работал по направлению "Доступная среда". Волонтеры ПсковГУ летний трудовой семестр провели в Литве, занимались уходом за могилами погибших воинов. Реализуя подобные проекты, некоммерческие организации занимаются патриотическим воспитанием, поддерживают стариков и детей, учат здоровому образу жизни.



Марина Михайлова, Иван Павлов, Владимир Шагапов

