Рейдерским захватом псковского Радиозавода назвал сложившуюся ситуацию с предприятием его бывший директор Андрей Букин

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.12.2016 15:07

Об этом Андрей Букин заявил сегодня на конференции по итогам судебного процесса. На днях Псковский Областной суд оставил в силе решение Городского суда о закрытии уголовного дела экс-директора «Плескавы».

Добавим, что оно было возбуждено семь лет назад по статье «Мошенничество». Следствие считало, что бывший руководитель завода Андрей Букин в период с 2005-го по 2008-ой годы своими мошенническими действиями нанёс заводу «Плескава» ущерб на сумму больше двухсот пятидесяти миллионов рублей. В свою очередь Букин утверждает, что всё это - часть сценария рейдерского захвата, бенефициаром которого выступил депутат областного парламента Олег Брячак, бывший совладелец завода. По словам Букина, была разработана целая схема банкротства.

АНДРЕЙ БУКИН, ЭКС-ДИРЕКТОР РАДИОЗАВОДА "ПЛЕСКАВА":

Как раз были подделаны подписи, в том числе Яковлева - члена Совета директоров завода, подделка подписей дала возможность получить кредиты на личный бизнес юридических лиц, таких как, «Паллада», «Тэко-терминал».

Татьяна Борисова