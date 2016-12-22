logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Рейдерским захватом псковского Радиозавода назвал сложившуюся ситуацию с предприятием его бывший директор Андрей Букин

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 22.12.2016 15:07

Рейдерским захватом псковского Радиозавода назвал сложившуюся ситуацию с предприятием его бывший директор Андрей БукинОб этом Андрей Букин заявил сегодня на конференции по итогам судебного процесса. На днях Псковский Областной суд оставил в силе решение Городского суда о закрытии уголовного дела экс-директора «Плескавы».

Добавим, что оно было возбуждено семь лет назад по статье «Мошенничество». Следствие считало, что бывший руководитель завода Андрей Букин в период с 2005-го по 2008-ой годы своими мошенническими действиями нанёс заводу «Плескава» ущерб на сумму больше двухсот пятидесяти миллионов рублей. В свою очередь Букин утверждает, что всё это - часть сценария рейдерского захвата, бенефициаром которого выступил депутат областного парламента Олег Брячак, бывший совладелец завода. По словам Букина, была разработана целая схема банкротства.

АНДРЕЙ БУКИН, ЭКС-ДИРЕКТОР РАДИОЗАВОДА "ПЛЕСКАВА":
Как раз были подделаны подписи, в том числе Яковлева - члена Совета директоров завода, подделка подписей дала возможность получить кредиты на личный бизнес юридических лиц, таких как, «Паллада», «Тэко-терминал».

Татьяна Борисова

 

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Авто-трэвл
Интрига
Витрум
Авто-трэвл
АвтоАнгелы
Чудо Вафли
Kinza
Декабрь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1