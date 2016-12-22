Согласительная комиссия поддержала бюджет области во втором чтении

Поддержать бюджет области во втором чтении. Такое решение приняли сегодня участники согласительной комиссии на завершающем заседании. Напомню, на прошлой неделе депутаты регионального парламента приняли проект главного финансового документа в первом чтении.
После чего к работе приступила согласительная комиссия, которая рассмотрела поступившие наказы избирателей, замечания прокуратуры и предложения счётной палаты. К сожалению, отметил губернатор области Андрей Турчак, не все поправки были приняты. Это связано с финансовыми ограничениями. Но отметил, что в ходе года возможно выделение дополнительных средств из федерального бюджета и соответственно реализация тех проектов, которые сейчас не попали в проект главного финансового документа. Также глава региона поблагодарил членов комиссии за активную работу над бюджетом две тысячи семнадцатого года.
БОРИС ПОЛОЗОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ:
Четыре прошло заседания согласительной комиссии. Подготовлены две таблицы поправок. Поскольку голосовали за каждую из поправок, первая таблица, которая не нашла согласованного решения членов согласительной комиссии; другая, которую поддержали, она находится еще в оформлении. В основном связаны с замечаниями счетной палаты.
Екатерина Давыдова
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