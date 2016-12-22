Согласительная комиссия поддержала бюджет области во втором чтении

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.12.2016 14:55

Поддержать бюджет области во втором чтении. Такое решение приняли сегодня участники согласительной комиссии на завершающем заседании. Напомню, на прошлой неделе депутаты регионального парламента приняли проект главного финансового документа в первом чтении.

После чего к работе приступила согласительная комиссия, которая рассмотрела поступившие наказы избирателей, замечания прокуратуры и предложения счётной палаты. К сожалению, отметил губернатор области Андрей Турчак, не все поправки были приняты. Это связано с финансовыми ограничениями. Но отметил, что в ходе года возможно выделение дополнительных средств из федерального бюджета и соответственно реализация тех проектов, которые сейчас не попали в проект главного финансового документа. Также глава региона поблагодарил членов комиссии за активную работу над бюджетом две тысячи семнадцатого года.

БОРИС ПОЛОЗОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ:

Четыре прошло заседания согласительной комиссии. Подготовлены две таблицы поправок. Поскольку голосовали за каждую из поправок, первая таблица, которая не нашла согласованного решения членов согласительной комиссии; другая, которую поддержали, она находится еще в оформлении. В основном связаны с замечаниями счетной палаты.

Екатерина Давыдова