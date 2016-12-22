Псковский клуб филофонистов приглашает ценителей винила

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.12.2016 11:26

Любители виниловых пластинок из Пскова решили объединиться. В областной библиотеке открыт клуб филофонистов.

Под такую музыку хорошо говорить по душам и просто помолчать. Увлечение винилом, рассказывает Денис Алексеев, началось уже в сознательном возрасте. В популярном в девяностые фильме «Брат» каждый увидел свое. Денис увидел полки с винилом. Специально ездил в Санкт-Петербург, чтобы попасть в легендарный магазин Рок-Айленд. С тех пор коллекция регулярно растет, меняются только музыкальные предпочтения. Сначала был рок, теперь классика и джаз.

ДЕНИС АЛЕКСЕЕВ, ФИЛОФОНИСТ:

У меня скорее такое может быть даже мистическое отношение к этому. Я считаю, что сейчас эпоха такая дематериализации, когда все теряет материальный носитель. А пластинка, это вещь очень материальная. Она даже стареет как человек, чем больше ее слушаешь, тем больше она скрипит и в итоге она умирает.

Такое трепетное отношение к винилу объединяет всех филофонистов, но найти собрата по интересам не так просто. Помочь живому общению коллекционеров пластинок решили в областной библиотеке.

ЕКАТЕРИНА ДАВЫДОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Это популярная в 50-х годах в Нью-Йорке джазовая композиция Майлза Девиса. Коллекция областной библиотеки более шести тысяч пластинок на самый разный вкус. Держать ее взаперти на полках просто преступление. Для этого и создали клуб филофонистов, который даст винилу новую жизнь.

Идейный вдохновитель и координатор клуба «Эдисон» Алексей Моркин. Музыкой, рассказывает, увлекается всю жизнь. Серьезно собирать винил начал год назад. Поэтому коллекция пока небольшая.

Самая ценная первая пластинка, ее купил у соседа еще в школе за пять рублей. Альбом «Битлз. Резиновая душа». С тех пор, иначе, как битломаном себя не называет.

АЛЕКСЕЙ МОРКИН, КООРДИНАТОР КЛУБА ФИЛОФОНИСТОВ "ЭДИСОН":

У родителей было много виниловых пластинок. Мне они очень нравились. Там была советская эстрада, Высоцкий, джазовые музыканты. Буквально год назад на волне всеобщего увлечения винила я также обратился к этой теме. Потому что детские воспоминания были сильны и хотел опять прослушать те оригинальные записи, которые слушал именно на пластинках, вспомнить тот звук.

Алексей сам пришел в библиотеку. Сам изучил всю фонотеку и сам предложил создать клуб филофонистов. В библиотеке Алексея поддержали.

НАТАЛЬЯ ГРИЩЕНКО, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ЛИТЕРАТУРЕ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ.

Хотелось бы, чтобы в библиотеку приходили люди: энтузиасты, любители пластинок, ценители и те люди, которые в них хорошо разбираются, в истории виниловой пластинки.

Стихотворение Маяковского в исполнении самого автора. Голоса известных писателей и поэтов - изюминка коллекции библиотеки. Толстой. Куприн и Есенин. Произведения Пушкина в прочтении мастеров слова Качалова и Яхонтова. И конечно зарубежная и классическая музыка. Шансон и романс, авторская и народная песня. Цель клуба Эдисон - живое общение, обмен опытом близких по духу людей. И как оказалось их в Пскове немало. Заседания клуба уже успешно проходят, а инициатор клуба готовит новые предложения для развития клуба.

Екатерина Давыдова, Кирилл Мосин