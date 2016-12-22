Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.12.2016 11:35

Псковский театр кукол переедет в новое помещение на Конной. Рассказали сегодня на заседании областного Совета по инвестициям. Новое помещение больше. Это позволит создать рекреацию для досуга детей и увеличить зрительный зал, рассказал руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев.

В помещение на улице Конной также может переехать археологический центр и Госкомитет по охране культурного наследия. Это связано с реализацией инвестиционного проекта единого жилищно-гостиничного комплекса. Он займёт здания на улице Пушкина - бывший Доходный дом и улице Герцена - дом и флигель Сафьянщикова и Дом Седельщикова.

Екатерина Давыдова