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Псковский театр кукол переедет в новое помещение

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Категория: Вести-Псков
Создано 22.12.2016 11:35

Псковский театр кукол переедет в новое помещениеПсковский театр кукол переедет в новое помещение на Конной. Рассказали сегодня на заседании областного Совета по инвестициям. Новое помещение больше. Это позволит создать рекреацию для досуга детей и увеличить зрительный зал, рассказал руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев.

В помещение на улице Конной также может переехать археологический центр и Госкомитет по охране культурного наследия. Это связано с реализацией инвестиционного проекта единого жилищно-гостиничного комплекса. Он займёт здания на улице Пушкина - бывший Доходный дом и улице Герцена - дом и флигель Сафьянщикова и Дом Седельщикова.

Екатерина Давыдова


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