Сегодня в Пскове открывается форум некоммерческих организаций

На форуме традиционно подводят итоги года в этой сфере. В нашей области таких организаций несколько сотен. Многие из них получают поддержку из регионального бюджета. За последние годы с помощью гранатовых конкурсов они распределили более семидесяти миллионов рублей.
Такой поддержкой воспользовались более ста организаций, которые реализовали более двух сотен проектов.
ВЛАДИМИР ШУРАЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
В текущем году мы поддержали семнадцать проектов на общую сумму 5 миллионов рублей, кроме того, хотел бы добавить, несмотря на сложности с формированием бюджета 17-го года, в его проекте предусмотрены средства в размере пяти миллионов рублей на продолжение работы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.
Иван Павлов
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