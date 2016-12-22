Сегодня в Пскове открывается форум некоммерческих организаций

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.12.2016 11:36

На форуме традиционно подводят итоги года в этой сфере. В нашей области таких организаций несколько сотен. Многие из них получают поддержку из регионального бюджета. За последние годы с помощью гранатовых конкурсов они распределили более семидесяти миллионов рублей.

Такой поддержкой воспользовались более ста организаций, которые реализовали более двух сотен проектов.

ВЛАДИМИР ШУРАЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

В текущем году мы поддержали семнадцать проектов на общую сумму 5 миллионов рублей, кроме того, хотел бы добавить, несмотря на сложности с формированием бюджета 17-го года, в его проекте предусмотрены средства в размере пяти миллионов рублей на продолжение работы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

Иван Павлов