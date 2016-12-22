Научной конференцией в Пскове отметили сто двадцать лет со Дня рождения Георгия Жукова и Константина Рокоссовского

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.12.2016 11:33

Научной конференцией в Пскове отметили сто двадцать лет со Дня рождения советских полководцев, Героев Советского Союза - Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Они оба родились в тысяча восемьсот девяносто шестом году; только один первого, а другой - двадцать первого декабря. Познакомились военачальники на Кавалерийских курсах усовершенствования командного состава.

Георгия Константиновича в народе называли Маршалом Победы. Несмотря на своё образование - всего три класса церковно-приходской школы - он стал талантливым военным. Современники отмечали: в нём сочетаются ум и проницательность. Жуков обладал умением проникать в замыслы врага и предвидеть ход событий. За его плечами множество сражений, в которых он командовал войсками: битва на Халхин-Голе во время советско-японского конфликта; в Великую Отечественную войну - оборона Ленинграда, Москвы и Сталинграда, Берлинская операция, многочисленные наступательные действия.

БОРИС ДОНЕЦ, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР В ОТСТАВКЕ:

Он всегда был за сохранение жизней солдат, офицеров. За то, чтобы потери были минимальными, для этого он очень скрупулезно готовил операции, которые он проводил. Это способствовало уменьшению потерь. Но вместе с тем, он был железной воли человек и он... если он планировал - он добивался этого любыми средствами.

Ещё один доклад на конференции был о Константине Рокоссовском. В начале тысяча девятьсот тридцать шестого года он приехал в Псков, командовал здесь пятым кавалерийским корпусом. В память об этом на доме, где он жил, установлена мемориальная доска. В его честь в нашем городе и многих других названы улицы. В его жизни были три года заключения из-за ложного обвинения в связях с польской и немецкой разведками и наконец - восстановление в правах. Он работал на самых трудных участках фронта во время Великой Отечественной. Участвовал в обороне Москвы, был командующим многими фронтами, принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, в освобождении Белоруссии. Позже командовал парадом в честь Победы советского народа над фашистской Германией.

ЮРИЙ СОСЕДОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 76 ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОЙ ДИВИЗИИ:

Этот человек был спокойный, уравновешенный, очень обдумывал свои решения. Личность легендарная, прежде всего в этом, что практически Рокоссовский не знал поражений. Это полководец, который прошел начиная с боёв Первой Мировой войны, и заканчивая - он командовал парадом Победы. Он не знал поражений.

Виктория Парфенова