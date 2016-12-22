В дома жителей микрорайона «Псковкирпич» пришла чистая вода

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.12.2016 15:17

В микрорайоне «Псковкирпич» наконец решилась проблема водоснабжения. В дома жителей пришла чистая вода. На водозаборе кирпичного завода в начале декабря установили очистное оборудование. Это событие здесь назвали самым значимым за последние несколько лет.

О таком здесь давно мечтали. До сегодняшнего дня местные жители даже боялись открывать краны на кухне. Это съёмка четырёхлетней давности. Вот так, например, выглядела ванна после того, как в ней побывала вода из крана. Вся импортная и отечественная сантехника в квартирах на "Кирпичах" давно пришла в негодность. Воду здесь предпочитали брать из колодца или привозить с родников.

ЛЮБОВЬ КОЛОСОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МИКРОРАЙОНА:

Я лично воду покупаю около года, а до этого пользовалась колодцем, но здесь настоящий ажиотаж, колодцев мало и если в летнее время я приду после обеда, мне просто воды не хватит, так что это было большой проблемой.

Такие ёмкости с водой – запас на несколько дней – почти в каждой квартире. Одно время, рассказывают местные жители, по решению прокуратуры, им даже не приходили квитанции за воду, т. к она по всем показателям была признана непригодной. Псковичи, конечно, не сидели на месте - писали во все инстанции и стучались в двери. За годы накопилась целая стопка писем. А это уже обращение на сайте губернатора, датированное 2014-м годом. Дело всё-таки сдвинулось с мёртвой точки. Проблему водоснабжения пытались решить несколькими способами, но оказалось, самый оптимальный, на существующей скважине кирпичного завода поставить фильтры.

СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ Г. ПСКОВА:

Есть ещё проблемы в трубах, но это проблема решаема, трубы очищаются, я могу сказать что то обещание, что было дано жителям, что к концу года будет вода, мы выполнили и депутатами, и администрацией, властью.

Под крышей вот этого домика – современное оборудование. Контейнеры водоподготовки и очистки изготовил Витебский завод. Фильтрация воды проходит через кварцевый песок. После чего она попадает в жилые дома.

ПАВЕЛ АНДРЕЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПСКОВА:

По замерам сейчас около полутора тысяч жителей пользуются водой, микрорайон Псковкирпич - это около двух тысяч жителей, пиковая нагрузка, если все вместе включат краны, то всем хватит чистой воды.

При правильном сервисном обслуживании оборудование прослужит 15 лет. А пока жители микрорайона только начинают привыкать к тому, что из крана наконец-то пошла чистая вода. На вкус и цвет, говорят те, кто уже попробовал, водопроводная вода от родниковой почти ничем не отличается.

Татьяна Борисова, Василий Нордэн