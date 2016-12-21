Псков присоединился к Всероссийскому песенному флэшмобу «Мы едины»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.12.2016 21:30

Сегодня на железнодорожном вокзале псковичи исполнили новогоднюю песню. Наш город присоединился к Всероссийскому песенному флэшмобу «Мы едины». Организаторы акции предложили молодёжи России и Украины исполнить известные советские песни.

В нашем регионе идею поддержали члены молодёжного парламента, а песню "В лесу родилась ёлочка" исполнили студенты Псковского колледжа искусств и волонтёры российского движения школьников.

Кирилл Радион