Псков присоединился к Всероссийскому песенному флэшмобу «Мы едины»

Сегодня на железнодорожном вокзале псковичи исполнили новогоднюю песню. Наш город присоединился к Всероссийскому песенному флэшмобу «Мы едины». Организаторы акции предложили молодёжи России и Украины исполнить известные советские песни.
В нашем регионе идею поддержали члены молодёжного парламента, а песню "В лесу родилась ёлочка" исполнили студенты Псковского колледжа искусств и волонтёры российского движения школьников.
Кирилл Радион
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Декабрь 2016
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