Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.12.2016 17:06

На дорогах области возросло количество ДТП, произошедших из-за погодных условий. Одно из них произошло накануне. Водитель легковой машины не справился с управлением на опасном повороте, съехал в кювет и врезался в дерево. Погибла пассажирка. Всего из-за погодных условий за последние три месяца произошло семь ДТП, двенадцать человек пострадали.

В ГИБДД напоминают, что из-за неустойчивой погоды температура воздуха несколько раз за сутки переходит через ноль градусов. Поэтому влажное дорожное покрытие может быстро обледенеть. Опасность увеличивается при выпадении осадков, ледяная каша или даже небольшой слой воды на трассе могут привести к заносу автомобиля.

НИКОЛАЙ МАКАРОВ, ИНСПЕКТОР ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ ДОРОЖНОЙ ИНСПЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Призываю всех водителей соблюдать дистанцию, по возможности ее увеличить, пересмотреть свои технические характеристики, скоростные, то есть немного снизить, и третье, избегать выезд на обледенелые обочины, видимые ледяные наросты и тогда я думаю дорожное движение будет безопасным.

Иван Павлов