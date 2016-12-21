В Великих Луках вынесли приговор по делу бывших сотрудников завода ЗЭТО

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.12.2016 21:35

В Великих Луках вынесен приговор десяти бывшим работникам завода электротехнического оборудования. Четырёх обвиняемых из зала суда увели в наручниках. Они будут отбывать наказания в местах лишения свободы. Остальные осуждены условно.

Процесс, длившийся более двух с половиной лет, связан с хищениями продукции завода. В одном уголовном деле три состава преступления. Кража, которая совершалась организованной преступной группой, растрата в особо крупном размере. Также одному из обвиняемых инкриминировано достаточно редкое по словам прокурора преступление – легализация похищенного имущества.

НАДЕЖДА ПРОКОФЬЕВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ СТАРШИЙ ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ:

Похищенное оборудование ставилось на баланс и потом уже реализовывалось. И сделки фиксировались через банковские учреждения, переводились денежные средства. Придавалась легальность этим сделкам, а деньги потом просто снимались одним из участников преступной деятельности.

Ущерб, нанесённый Великолукскому заводу электротехнического оборудования, составил около 10-ти миллионов рублей. В преступную группу вошли лица, которые занимали на предприятии разные должности. Организаторы получили реальные сроки – семь, шесть и четыре с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАО ЗЭТО:

Мы в полной мере удовлетворены решением суда. Виновные понесли по заслугам. Ликвидирована опасная группа, которая ставила под угрозу нормальную деятельность предприятия. Это будет достойный пример для других лиц, которые желают обогатиться незаконным образом. И я думаю, будет хорошей профилактикой на будущее, чтобы такие преступления не повторялись на территории нашего региона.

Лариса Чурикова