logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

В Псковский музей после реставрации в академии имени Репина вернулись пять памятников

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 21.12.2016 17:15

В Псковский музей после реставрации в академии имени Репина вернулись пять памятниковВ Псковский музей после реставрации в Академии имени Репина вернулись пять памятников. В том числе иконы шестнадцатого - семнадцатого веков. Это «Ветхозаветные пророки», «Зачатие Святой Анны» и «Благовещение». За более чем сорокалетнюю историю сотрудничества с академией, была создана традиция реставрации псковской иконы.

Портрет мальчика. Первая половина двадцатого столетия. Из довоенного собрания Псковского музея. Описи утрачены во время Великой Отечественной. Автор не известен. Трудно поверить: красочный слой был в трещинах, холст скручен в трубку. Реставрация - образцовая. Живопись укреплена. К старой основе, чтобы ее распрямить, подвели новые кромки. Портрет была отобран для реставрации профессором Академии художеств имени Репина, Анатолием Алешиным. Вернулся в музей уже после его смерти.

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА, ХРАНИТЕЛЬ ЖИВОПИСИ ПСКОВСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА:
Работа отреставрирована его учениками, его коллегами и сегодня она вернулась к нам. И я считаю, что это как дань памяти замечательному профессору. Человеку удивительному по своей эрудиции и доброжелательности.

За более чем сорокалетнюю историю сотрудничества с Академией, была создана традиция реставрации псковской иконы. Более пятисот памятников открыто и спасено.

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА, ХРАНИТЕЛЬ ЖИВОПИСИ ПСКОВСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА:
В 70-е годы администрация Псковского музея сделала наисмелейший поступок. Она стала сотрудничать с институтом имени Репина, где только-только начиналось обучение и становление реставрационной практики. И руководили ею не маститые теперь уж профессора, члены-корреспонденты, а тоже недавние выпускники этого института.

Сегодня в музей вернулись: скульптура из католического храма, икона «Ветхозаветные пророки» конца шестнадцатого, начала семнадцатого веков. Вот так она выглядела до реставрации. Образы святых под слоем почерневшей олифы и копоти. Полностью отреставрирована икона 17 века «Благовещение» из праздничного чина. Укреплена икона того же времени «Зачатье святой Анны». Реставраторы не стали раскрывать красочный слой от поздних записей из-за больших утрат, подтвержденных ренгенографией. Икона восемнадцатого века с изображением мученика святого Христофора пока еще остается на реставрации. Образ попал в экспозицию музея еще до революции, как не каноничный. К тому времени было уже запрещено изображать святого Христофора с песьей головой. Копия выполнена одним из студентов и подарена музею вместе с возвращенными памятниками.

Марина Михайлова, Александр Калинин


SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Kinza
Интрига
Чудо Вафли
Витрум
АвтоАнгелы
Авто-трэвл
Авто-трэвл
Декабрь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1