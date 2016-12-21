Подробности Категория: Вести-Псков Создано 21.12.2016 17:15

В Псковский музей после реставрации в Академии имени Репина вернулись пять памятников. В том числе иконы шестнадцатого - семнадцатого веков. Это «Ветхозаветные пророки», «Зачатие Святой Анны» и «Благовещение». За более чем сорокалетнюю историю сотрудничества с академией, была создана традиция реставрации псковской иконы.

Портрет мальчика. Первая половина двадцатого столетия. Из довоенного собрания Псковского музея. Описи утрачены во время Великой Отечественной. Автор не известен. Трудно поверить: красочный слой был в трещинах, холст скручен в трубку. Реставрация - образцовая. Живопись укреплена. К старой основе, чтобы ее распрямить, подвели новые кромки. Портрет была отобран для реставрации профессором Академии художеств имени Репина, Анатолием Алешиным. Вернулся в музей уже после его смерти.

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА, ХРАНИТЕЛЬ ЖИВОПИСИ ПСКОВСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА:

Работа отреставрирована его учениками, его коллегами и сегодня она вернулась к нам. И я считаю, что это как дань памяти замечательному профессору. Человеку удивительному по своей эрудиции и доброжелательности.

За более чем сорокалетнюю историю сотрудничества с Академией, была создана традиция реставрации псковской иконы. Более пятисот памятников открыто и спасено.

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА, ХРАНИТЕЛЬ ЖИВОПИСИ ПСКОВСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА:

В 70-е годы администрация Псковского музея сделала наисмелейший поступок. Она стала сотрудничать с институтом имени Репина, где только-только начиналось обучение и становление реставрационной практики. И руководили ею не маститые теперь уж профессора, члены-корреспонденты, а тоже недавние выпускники этого института.

Сегодня в музей вернулись: скульптура из католического храма, икона «Ветхозаветные пророки» конца шестнадцатого, начала семнадцатого веков. Вот так она выглядела до реставрации. Образы святых под слоем почерневшей олифы и копоти. Полностью отреставрирована икона 17 века «Благовещение» из праздничного чина. Укреплена икона того же времени «Зачатье святой Анны». Реставраторы не стали раскрывать красочный слой от поздних записей из-за больших утрат, подтвержденных ренгенографией. Икона восемнадцатого века с изображением мученика святого Христофора пока еще остается на реставрации. Образ попал в экспозицию музея еще до революции, как не каноничный. К тому времени было уже запрещено изображать святого Христофора с песьей головой. Копия выполнена одним из студентов и подарена музею вместе с возвращенными памятниками.

Марина Михайлова, Александр Калинин