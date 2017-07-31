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В памяти остался добрым и осторумным. Псков простился с почётным чекистом Антоном Лихачёвым

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Категория: События недели
Создано 31.07.2017 09:58

В Пскове простились с почётным сотрудником Госбезопасности Антоном Петровичем Лихачевым. Он скончался на сто втором году жизни. Проводить его в последний путь пришли бывшие коллеги и сослуживцы, родственники и те, кто хорошо знал Антона Петровича. Вспоминали о том, сколько успел сделать для страны и родной службы, которую не забыл и после отставки.

Антон Петрович прожил больше века. Родился еще в Царской России. Самое тяжелое для страны испытание - Великую Отечественную - встретил уже оперативником на службе НКВД. На его счету с полсотни успешных операций, отмеченных высочайшими государственными наградами. И даже на пенсии полковник в отставке не забывал родную службу, активно участвуя в работе Совета ветеранов. Всегда был открыт новому. Учился с малых лет и до последних дней. А потому всё получалось так, как задумывал. В одном из своих последних интервью в день своего рождения, тогда Антону Петровичу исполнился сто один год, вспоминал, как сбывались самые заветные детские мечты.
Бодрый, жизнерадостный, и как всегда остроумный, в то, что почетному чекисту уже больше века – верилось с трудом. Но секретов Антон Петрович не держал: своим рецептом: не бояться труда и вести здоровый образ жизни, делился со всеми.
Был уверен: иначе не удалось бы пройти сложный путь от простого оперуполномоченного до начальника управления. Как и в обычной жизни: быть главой большой семьи - значит быть примером во всём.
Его бодрость духа, как и прежде, пример для всех: для бывших коллег и сослуживцев, для самых близких и тех, кто хоть раз в жизни пересекался с Антоном Петровичем. Поэтому и в последний путь ветерана Великой Отечественной войны, ветерана органов Госбезопасности проводили ему подстать: достойно, почти без слез, но с полной уверенностью, что легенда ФСБ – Антон Лихачев – останется в памяти будущего поколения.

Дина Перевозчикова, Денис Алексеев
 

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