Великая сила творчества, доступная каждому: в Пскове прошёл фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство»

Подробности Категория: События недели Создано 21.05.2017 16:01

В Пскове прошёл второй фестиваль людей с особенностями развития «Другое искусство». В нём приняли участие профессиональные и любительские коллективы из разных городов России и стран Европы, а также известные артисты и именитые педагоги.

ДИНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Фестиваль «Другое искусство» завершен. Чего только не увидели псковичи за эти четыре дня: театральные представления и спектакли, мастер-классы, выставки, музыкальные выступления и кинопоказы. Все это происходило не только на сценах драмтеатра и БКЗ Филармонии, но и в Центре лечебной педагогики и даже на улицах города. Так что вряд ли остались люди, которые не соприкоснулись на этой неделе с «другим искусством».

Открыл фестиваль коллектив из Санкт-Петербурга «Упсала-цирк», именующий себя единственным в мире цирком для хулиганов. Его артисты – дети с особенностями развития, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию и трудные подростки. Их выступление – это всегда эксперимент с элементами акробатики, жонглирования, пантомимы и паркура.

Еще один эксперимент другого искусства – «Забытые сказки». Постановка московского театра-студии «Круг два» - театра, где наряду с профессионалами работают люди особенные.

АНДРЕЙ АФОНИН, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И РЕЖИССЕР ТЕАТРА-СТУДИИ "КРУГ 2" (Г.МОСКВА):

В нашем театре мы составляем модель социума, когда мы действительно идем навстречу друг другу, потому что инклюзия - это когда люди идут навстречу друг другу, а не когда кто-то кого-то в себя включает.

"Навстречу друг другу и навстречу искусству" - форум дал возможность всем попробовать себя в разных видах творчества. Участники фестиваля лепили глиняные горшки и рисовали настроение. "Другое искусство" доказало, шедевры можно создавать, даже не имея зрения и слуха.

ДМИТРИЙ МЕСХИЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР "ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНОЙ ДИРЕКЦИИ":

Сегодня, когда я вошел в фойе нашего театра и увидел выставку скульптора, который ничего не видит и не слышит, а там стоят грандиозные произведения искусства - вот это сила жизни, сила творчества. Великая сила творчества - вот об этом наш фестиваль.

И сила творчества доступна каждому. Фестиваль стал открытой площадкой для любительских театральных коллективов, которые есть почти в каждом специализированном учебном заведении. "Другому искусству" только два года, и оно ищет новых друзей, которые независимо от родного языка, возраста и физических особенностей говорят на одном языке - языке искусства.

Дина Перевозчикова, Марина Михайлова, Виктория Писукова