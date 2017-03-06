«Горечь потери и гордость»: великий подвиг шестой роты увековечен в граните на Чеченской земле

Подробности Категория: События недели Создано 06.03.2017 15:33

Память о бойцах легендарной шестой роты увековечили в граните. У села Улус-Керт установили поклонный крест. Открыли его губернатор Псковской области Андрей Турчак и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Воплотил проект в жизнь псковский художник Александр Стройло. На торжественную церемонию открытия вместе с родными погибших из Пскова прибыла большая делегация.

Мучительно долгие часы пути: больше двух тысяч километров по воздуху, десятки километров по земле. Для родительской любви нет расстояний и времени.

НАДЕЖДА ПРЫГИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Годы проходят, а боль утраты нет. И здесь в горах чувствуешь это особенно остро, посреди молчаливых свидетелей тех страшных событий семнадцатилетней давности. Передать их словами трудно. Это горечь потери и гордость за мужество тех, кто не пощадил собственной жизни, исполняя служебный долг.

Восемьдесят четыре псковских десантника не вернулись из этих мест. Здесь, под Улус-Кертом они приняли неравный бой с боевиками. Отсюда шагнули в бессмертие.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы здесь на Чеченской земле присутствуем на месте памяти - месте памяти о всех тех, кто отдал свои жизни в борьбе с международным терроризмом, без разделения на религии, на вероисповедания, на возраст, на чины, на звания.

РАМЗАН КАДЫРОВ, ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

Не по вине нашего народа международные террористы выбрали для разборок, для развала суверенного государства России именно арену - Чеченскую республику. Больше всего пострадали мы, чеченцы, наш народ. У нас только сотрудников полиции погибло - сто тысяч и шестьсот человек, не говоря о мирных жителях, их сотни тысяч. Подвиг псковских десантников навсегда вписан в славную героическую историю России. Их имена останутся в памяти потомков, как образец воинской доблести и стойкости перед лицом врага.

ВИКТОР КУПЧИШИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДУЮЩЕГО ВДВ РОССИИ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ:

Этот памятный знак - совсем малая доля памяти и преклонения перед подвигом тех, для которых Родина, честь, достоинство не просто слова, а смысл жизни.

Память о невернувшихся бойцах бессмертной шестой роты увековечена в девятитонном гранитном кресте с надписью Ника. В переводе с греческого - победа. Как дань памяти тем, кто не вышел из боя, но навсегда вошёл в историю страны победителем. Для объединенных одним горем утраты родных открытие уже четвертого в России монумента погибшим псковским десантникам - ещё одна возможность почтить их память. В непосредственной близости от места, где героически сражались их дети, мужья, братья.

АНТОНИНА ПИСКУНОВА, МАТЬ ПОГИБШЕГО РОМАНА ПИСКУНОВА:

А крест, конечно, нужен, чтобы наших сыновей память осталась здесь. Мы даже не думали, что памятник будет, а чтобы хотя бы нас сюда привезли. На место боя это, конечно, едва ли там получится, а что есть памятник, мы знаем, вот он есть. Нам всё равно это очень приятно, так же, как приезжать каждый год в Псков.

Из Рязани в Псков на могилу сына Татьяна Соколова ездит два раза в год. После гибели командира, Герой России посмертно, капитан Соколов, будучи уже раненым, взял на себя командование шестой ротой. И вместе с боевыми товарищами сражался до самого конца.

ТАТЬЯНА СОКОЛОВА, МАТЬ ПОГИБШЕГО РОМАНА СОКОЛОВА (Г. РЯЗАНЬ):

Он готовил эту роту. Он знал каждого человека. Знал, на что способен каждый из солдат, который там был. Конечно, гордость за наших ребят очень большая. Мне кажется, они достойны все чести очень большой, эти все мальчишки.

НИНА ИЗЮМОВА, МАТЬ ПОГИБШЕГО ВЛАДИМИРА ИЗЮМОВА (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ):

Мне очень всех ребят этих жалко, все молодые, жить бы, да жить. Они вот так погибли. Но погибли геройски. Я этим горжусь. Молодцы ребята.

Беспримерный подвиг легендарной шестой роты навсегда вписан в новейшую историю страны.

Семнадцать лет назад, когда псковские десантники вернулись домой в цинковых гробах, проводить солдат в последний путь пришли тысячи людей.

Накануне скорбной даты с родными павших бойцов встретился командующий ВДВ России Андрей Сердюков.

До тысяча девятьсот девяносто девятого года он командовал тем самым сто четвёртым полком.

АНДРЕЙ СЕРДЮКОВ, КОМАНДУЮЩИЙ ВДВ РОССИИ:

Этот случай, для меня он особый, потому что всех офицеров знал лично, знал их профессиональные качества. И я хочу сказать, что в этом бою оказались самые лучшие офицеры и солдаты, вечная им память.

Первый день весны семьи погибших десантников со всей России уже который год встречают в Пскове. Собираются на воинском мемориале в Орлецах и у памятника шестой роте в Черёхе.

Чтобы ещё раз вспомнить.

Надежда Прыгина, Виктория Писукова, Иван Лопаев, Юрий Ильин, Сергей Дьяков