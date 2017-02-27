Самый вкусный символ солнца выбирали в Псковском Молодёжном центре

Подробности Категория: События недели Создано 26.02.2017 09:35

Победителей кулинарного конкурса определяли самые разборчивые и строгие судьи - дети. На уже традиционную "масленичную вечерку" пришли воспитанники Псковского детского дома и социального клуба «Мечта».

Народные песни, загадки и хороводы. Гости Псковского Молодёжного центра стали участниками старинного обряда встречи Масленицы. В Пскове этот праздник всегда отмечали на широкую ногу, с ярмарочными забавами и играми.

Многие ребята приходят на такие "масленичные вечерки" уже не в первый раз. И знают, сегодня у них есть ответственное задание, выбрать самый вкусный блин.

В конкурсе шесть участников. И каждый постарался удивить и порадовать детское жюри своим особым рецептом.

АНГЕЛИНА ЭРМАН:

У меня блины особые. Пеку я их с толокном, с ржаной мукой и с пшеничной мукой. То есть с толокном - это редкость. Это старинный рецепт.

ЕКАТЕРИНА ВЯТКИНА:

Блинчики с творогом и мёдом. И такая современная интерпретация блинчиков - блинчики с бананом, шоколадом, которые столь любимы детьми. Мы решили отказаться от сытных блинчиков с мясом, потому в преддверии поста от мяса уже на Руси отказывались.

ФИЛИППА ШОКАРЕВА:

Особенность наших блинчиков в том, что они приготовлены по старинному средневековому рецепту. Так как наши блинчики замковые, они из замка, то есть секретный рецепт, по средневековому рецепту они готовились.

Кстати, именно средневековые блины получили больше всего детских голосов. Но, по словам жюри, вкусными оказались все блины, особенно если есть их с вареньем или сметаной.

Виктория Писукова, Владимир Шагапов