«Движение вперед, личное участие в решении проблем, забота о людях»: как оценивают жители Псковской области восемь лет губернаторства Андрея Турчака

На этой неделе, шестнадцатого февраля, исполнилось восемь лет с тех пор, как Андрей Турчак возглавил Псковкую область. Президент России назначил его губернатором региона в две тысячи девятом году. В две тысячи четырнадцатом Андрей Турчак выиграл выборы с результатом более семидесяти процентов голосов. Как изменилась жизнь региона за это время?
Восемь лет, как один день, говорит Андрей Турчак о своей работе. Постоянные разъезды. Обед в полях. И тут же беседа о насущном.
Решать проблему на месте, а не откладывать ее в долгий ящик. И контролировать лично.
Старания назначенного Москвой губернатора жители региона оценили уже спустя четыре года. На выборах две тысячи четырнадцатого более семидесяти процентов голосов отдали именно ему.
ПСКОВИЧИ:
- Разница очевидна. По крайней мере, идет движение, все что-то делается. Но. Как у нас говорится, хотелось бы лучше, но получается. В принципе, по сравнению с прошлым губернатором здесь очевидные подвижки есть.
- Ветеранам мне кажется была поддержка достаточно такая существенная. Просто я вижу по знакомым, по родителям вот.
- Газ стали подводить в деревню, в населенные пункты. По сравнению с тем, что было с Михайловым, стало, по-моему, лучше стало.
- И со стариками там, смотрю, встречается, участвует во всем, во всех мероприятиях и по области ездит. Ну, в новостях мы его видим.
Масштабные региональные проекты - открытие нового онкологического центра в Пскове, строительство перинатального. Инвестиционная площадка "Моглино". Именно этот индустриальный парк уже получил статус особой экономической зоны. И целый ряд значимых объектов. В их числе - реконструированный театр драмы и построенный Ледовый дворец. Погонять по льду с клюшкой Андрей Турчак не против и сам.
Стремиться есть к чему не только в спорте.
ПСКОВИЧИ:
- Вообще в поликлинике у нас нет участкового врача уже год и нет вакцины АКДС. Вот, чтобы было над чем работать.
- Ремонт. Ремонт в университете и на Советской 21 как раз, в общежитии тоже. Потому что очень все старое. Надо капитально преображать все.
- Сделайте квартплату поменьше. За отопление хотя бы. Все ничего, отопление дорогое очень.
- Насущный такой вопрос, который при Турчаке недавно сняли все поезда, которые следуют в Питер. Это такой злободневный вопрос, что не знаю.
Работать есть над чем, проблемы главе региона известны. Кстати, последняя решится уже в мае, когда запустят прямой поезд до Санкт-Петербурга.
Светлана Константинова, Владимир Шагапов
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