Наиболее значимые события в социальной сфере Псковской области за 2016 год

Подробности Категория: События недели Создано 08.01.2017 15:16

По традиции в самом начале Нового года мы подводим итоги года минувшего. На итоговом совещании, посвящённом обеспечению сбалансированного социально-экономического развития Псковской области полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов назвал ситуацию в регионе стабильной.

Полпред отметил, что администрацией области выполняются все принятые социальные обязательства. О некоторых, наиболее запомнившихся событиях в социальной сфере Псковской области, расскажем в нашем традиционном обзоре.

С зарядки и песен в этом саду начинается каждое утро. Тот, кто может, ходит на разминку в спортивный зал. Остальные остаются на пальчиковую гимнастику. Этот, своего рода уникальный и пока единственный, детский сад появился в Пскове совсем недавно. Дошкольное отделение при центре лечебной педагогики посещают дети с особенностями развития. Как и в любом садике здесь свой режим дня: занятия, прогулки, тихий час, но при этом внимания таким малышам нужно в разы больше. Кроме совместных общеразвивающих занятий, у каждого ребёнка своя индивидуальная программа.

КРИСТИНА ВОРОНИНА:

С нашими детками особенными очень много забот. Есть нюансы какие-то. Даже не всегда родственники могут справиться с присмотром. Естественно, у родителей свои дела есть, и садик очень помогает. Преподаватели у нас очень профессиональные люди. Дети всегда улыбаются, для них это как игра.

Дошкольное отделение для особых детей, рассчитанное на пятьдесят воспитанников, открыли в новом корпусе центра лечебной педагогики. Его строительство финансировалось за счёт средств федеральной программы модернизации региональной системы дошкольного образования, областного бюджета и помощи благотворителей.

Участие в госпрограмме дало возможность открыть долгожданный детский сад и в Новом Изборске. Рассчитанный более чем на сотню воспитанников, он смог принять не только всех, стоящих на очереди маленьких изборян, но и детей из соседних деревень. Для малышей в новом здании созданы все условия: отдельные групповые помещения, спортзал, изостудия, пищеблок, медкабинет.

ЕКАТЕРИНА АЛФЁРОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ НОВОИЗБОРСКИМ ДЕТСКИМ САДОМ "СКАЗКА":

Очень довольны сотрудники, родители, воспитанники. Вы видите, какой ажиотаж у местного населения. Потому что детский сад, где мы находились, это было два здания, где приходилось приносить продукты питания, печное отопление, нет канализации, водопровода. И здесь, на самом деле "Сказка", где есть всё.

Постепенно подходит к завершению и стройка на дальнем Завеличье в областном центре. Это - будущая школа, рассчитанная на тысячу триста пятьдесят учеников. В трёхэтажном здании разместятся общеобразовательные классы, учебные лаборатории, классы для детей с ограниченными возможностями. На пришкольной территории оборудуют спортивный комплекс с футбольным, баскетбольным и волейбольным полями.

АЛЕКСАНДР СЕДУНОВ, НАЧАЛЬНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Она позволит расшить нам и проблему второй смены, и показать все те образовательные возможности, которые предполагает сегодня школа двадцать первого века. А мы предполагаем, что внутреннее содержание должно соответствовать всем тем федеральным стандартам, которые сегодня в РФ приняты.

Важнейшее событие две тысячи шестнадцатого в сфере здравоохранения - открытие нового онкологического диспансера. В реконструированных стенах бывшей железнодорожной больницы расположили поликлинику, химиотерапевтическое, эндоскопическое, гинекологическое отделения; дневной стационар, лабораторию и оперблок с двумя залами. После завершения лицензионных процедур начнёт работать и гаммо-терапевтический корпус. Общий объём финансирования проекта - более полутора миллиардов рублей. При этом примерно две трети средств были потрачено на закупку нового оборудования.

ВЯЧЕСЛАВ ШИПАЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:

Мы обязательно будем развивать новые направления лечения как по хирургии, так и по радиологическим методам, и по диагностике. База она позволяет развиваться именно самой службе.

Сравнить по масштабам строительства и оснащения с новым онкологическим диспансером можно разве что, пожалуй, строящийся второй корпус Перинатального центра. Сегодня степень готовности объекта оценивают на восемьдесят процентов. Сдать его планируют летом семнадцатого года. В будущем свои двери откроет и "Социальный городок" на дальнем Завеличье. Это альтернативная, принципиально новая модель учреждения соцобслуживания для пожилых и инвалидов. В шести жилых корпусах смогут разместиться сто тридцать постояльцев. Для одиноких людей будут выделены отдельные квартиры с мебелью и спецоборудованием. Проектом предусмотрена инфраструктура городка: аптеки, библиотека, магазины, спортзал и парк.

АРМЕН МНАЦАКАНЯН, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это учреждение альтернативного типа социального обслуживания. Мы хотим внедрить туда безбарьерность, доступность. И отходим от принципа 75% за проживание в этом учреждении, будет фиксированная плата за проживание и обслуживание. Обслуживание у нас будет в виде степеней: 1,2,3 степень. Поэтому минимальное будет количество штатных сотрудников, но услуги будут конкретно по тем запросам, которые нужны каждому человеку.

Псковский проект "Социальный городок", основанный на европейском опыте, пока единственный в России.

Одними из первых в нашем регионе начали реализацию еще одного пилотного проекта. Летом полномочия по социальному обслуживаю населения на дому в Пыталовском районе были переданы общественной некоммерческой организации "Социальная станция". Главная задача такого эксперимента - повысить качество и эффективность оказания услуг. По сути населению оказывают все те же услуги и в том же объеме, что и прежде. Но при этом есть возможность расширить их перечень. Первые шесть месяцев работы показали: проект реализуется весьма успешно, и сейчас "Социальная станция" задумывается об обслуживании и других районов.

Ирина Коваленко