Прошедший год в Псковской области был насыщен разнообразными культурными мероприятиями

Подробности Категория: События недели Создано 08.01.2017 14:41

По традиции культурная жизнь региона всегда очень насыщенна. Прошедший год не стал исключением. Стоит вспомнить такие грандиозные проекты как фестивали "Заповедник" и "Крещендо". В минувшем году юбилеи отметили Псковский драматический театр, симфонический оркестр и музей-заповедник. Год кино, каким был две тысячи шестнадцатый, оставил след и на Псковщине.

Две тысячи шестнадцатый в России был объявлен Годом кино. Планы в нашей области строили грандиозные: фестивали, премьерные кинопоказы, творческие встречи и строительство новых кинотеатров.

ДМИТРИЙ МЕСХИЕВ, ДИРЕКТОР ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНОЙ ДИРЕКЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КИНОРЕЖИССЕР:

Комитет по культуре Псковской области получил субсидию на создание первого районного кинотеатра, более того, есть уже программа (и эта программа утверждена) о том, что в ближайшие несколько лет в части городов Псковской области будут открыты районные кинотеатры.

Среди первых счастливчиков оказался Порхов. Проект нового кинотеатра, в котором последние годы располагался краеведческий музей, уникальный. Он объединяет музейную культуру и культуру кино.

СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВА, ДИРЕКТОР ПОРХОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:

Здесь полностью заменено всё. Новые полы, шумоизоляционные панели, чтоб был хороший звук в зале, новая сцена, будет новый экран, новые кресла, двери. Здесь всё будет новое, поменяно практически всё.

Псковские фестивали в этом году едва успевали сменять друг друга: Пушкинский, «Другое искусство», «Крещендо», после закрытия которого Денис Мацуев на набережной реки Великой открыл Довлатовский фестиваль "Заповедник".

ДЕНИС МАЦУЕВ, ПИАНИСТ, АРТ-ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ "КРЕЩЕНДО":

Для меня большая честь быть здесь сегодня с вами, потому что Псков для меня и для всей нашей команды "Крещендо" стал на самом деле домом.

Основные события Довлатовского фестиваля, конечно, проходили в Пушкинских горах: литературные чтения, конкурсы и экскурсия по дому, где писатель снимал угол, работая экскурсоводом в заповеднике.

ПАВЕЛ ЛУНГИН, РЕЖИССЕР, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ "ЗАПОВЕДНИК":

Это попытка в довлатовском духе такой сделать не традиционный фестиваль, а что-то вроде клуба. Во всем этом есть очарование, прелесть и прикосновение к чему-то настоящему.

В отреставрированной Покровской башне в Пскове в рамках фестиваля открылась выставка художников и фотографов. А в театре драмы состоялась долгожданная премьера "Человек, обреченный на счастье" по рассказам Довлатова.

Нескончаемые зрительские аплодисменты и поклоны артистов. Так заканчивается каждый спектакль на сцене Псковского театра имени Пушкина. Главным событием для театралов и для всего города стал юбилей - сто десять лет с тех пор, как псковичи увидели первый спектакль в стенах тогда еще Народного дома имени Пушкина.

ВИКТОР ЯКОВЛЕВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ:

Все меняется, это нормально. Театр меняется, и все-таки, главное - не форма. Форма тоже важна, но именно содержание, труппа, именно режиссура.

Юбилей - двадцать лет - в этом году отметил и Псковский симфонический оркестр. А к своему 140-летию музей-заповедник получил настоящий подарок. Его включили в совместный проект Министерства культуры и Всемирного банка, благодаря которому отреставрируют здания самого музея, Дом Постниковых, Кузнечный двор и другие памятники.

ЮРИЙ КИСИЛЕВ, ДИРЕКТОР ПСКОВСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА:

По-моему заявки Псковской области - вне всякой конкуренции. Это уникальные объекты архитектурные, уникальные памятники, которые хоть завтра в Юнеско бери.

К сожалению, Псковскому Кремлю не удалось пока войти в список объектов всемирного наследия Юнеско и на новых купюрах достоинством двести и две тысячи рублей Крома не будет. Но Псков в этом году попал в топ десяти самых посещаемых туристами российских городов. Наибольшее внимание - Довмонтову городу. Две тысячи шестнадцатый в Пскове был объявлен Годом Довмонта - князя, не проигравшего ни одного сражения, после которого остался целый город, обнесенный каменной стеной.

Псковский Кремль и комплекс крепостных сооружений Окольного города ждут реставрационные работы.

Также планируется преобразить стадион "Машиностроитель", где в две тысячи девятнадцатом году пройдет торжественное открытие Международных Ганзейских дней.

Именно поэтому новый облик нашего города, который в девятнадцатом году будет принимать более четырехсот российских и иностранных гостей, обсуждается на федеральном уровне.

ОЛЬГА ГОЛОДЕЦ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:

Это принципиальный вопрос. Мы сегодня довели Псков до уровня, когда он является серьезным туристическим кластером. Потрачено очень много федеральных денег, чтобы этот объект действительно стал жемчужиной российского туризма.

Поэтому этот год и два последующих негласно для всех псковичей значатся годами подготовки к Ганзе. Благодаря этому Псков преобразится и будет открыт для еще большего количества культурных событий.

Дина Перевозчикова