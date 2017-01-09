Итоги работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Псковской области в 2016 году

Подробности Категория: События недели Создано 08.01.2017 14:36

В минувшем году в Псковской области начались первые капитальные ремонты по региональной программе. В списках многоэтажек, попавших в первую очередь плана, вошли двести тридцать три объекта в разных муниципалитетах. Каковы результаты реализации программы и какие заметные события произошли в других сферах жилищно-коммунального хозяйства области.

Как на деле работает региональная программа по капремонту жители Новосокольников узнали осенью. Этот район улицы Партизанской, или как его здесь принято называть, "больничный городок" стало трудно узнать. Вместо выгоревших, обветшалых домов - яркие обновленные здания. Вот этот, например, «синий дом» в буквальном смысле разваливался. Чтобы нанести штукатурку, строителям сначала пришлось укреплять цоколь металлической сеткой. Но самое главное: к домам с частичными удобствами, или вовсе без них, как на улице Отса, подвели воду и канализацию. Средства на эти дополнительные работы изыскала администрация района.

СЕРГЕЙ ТИМАШОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Было принято решение, что силами администрации подводятся сети, канализация и водоснабжение к дому многоквартирному. А регоператор уже людям разводит всё это по квартирам, и люди получают комфортные условия для жизни.

Всего по программе капитального ремонта в Новосокольническом районе отремонтировали двадцать семь домов. И это - одни из самых ярких и удачных примеров в регионе, причем не только с точки зрения самого объема работ, но и активной позиции местных властей по этому вопросу.

Но так получилось далеко не во всех муниципалитетах. Всего в первую очередь программы вошли двести тридцать три многоквартирных дома. По всем объектам подготовили проектно-сметную документацию, а вот довести дело до ремонта в каждом случае не получилось. В администрации региона честно признаются - намеченный план до конца не реализован. Причин тому много. Одни из главных - время, потребовавшееся на становление совершенно новой организации (фонда капитального ремонта), и нехватка опыта.

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Могу сказать, что для себя мы видим в перспективе ремонт не менее такого же количества домов по следующему году. И опять же: наверстывание этой ситуации, которая сложилась в текущем году. Поэтому к следующему году могу уверить, что программа по капитальному ремонту будет выполнена в полном объёме и с должным качеством будет завершена в те сроки, которые обозначены региональной долгосрочной программой.

А вот в сфере модернизации теплового хозяйства удачного опыта в области значительно больше. И это вполне объяснимо. Региональная программа по энергосбережению была принята и разработана в две тысячи двенадцатом. Спустя четыре года количество обновлённых котельных превысило пятьдесят процентов. Один из примеров - котельная в посёлке Смуравьёво. После ликвидации военной части она перешла муниципалитету в плохом техническом состоянии, жители регулярно жаловались на холод в квартирах. Реконструкция длилась два года. В пятнадцатом году здесь установили три новых котла, в шестнадцатом - еще два.

НИКОЛАЙ КАПИТОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГДОВСКОГО РАЙОНА:

Котлы все прошли дополнительную регулировку. Во-вторых, наше предприятие муниципальное проделало большую работу по системе отопления. Были заменены задвижки на всей теплотрассе.

Новая котельная начала работать и в Себеже. Она заменит сразу пять старых, расположенных в разных точках города. Всего же, в рамках соглашения с Газпромом, в нашей области ведётся реконструкция и модернизация почти ста котельных и более двухсот километров сетей.

Один из ключевых объектов - котельная в посёлке Белорусский в Пыталовском районе. Коммунальщики ожидают, что перевод её на газ позволит снизить тарифы на сорок процентов.

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Хочу напомнить, что у нас осталось всего две котельных, которые в качестве топлива используют мазут. И, благодаря инвесторам, которые у нас приходят сегодня на территорию Псковской области, одна из котельных, которая находится в Пушкинских Горах, в следующем году будет использовать, временно использовать, в качестве топлива не мазут, а щепу, либо дрова.

Нельзя обойти стороной и заметное событие в дорожной отрасли региона. В Псковском районе начались работы по строительству второго пускового комплекса «Северного обхода». Сейчас в районе монумента в память о Ледовом побоище и около деревни Хотицы рабочие готовятся к возведению моста. В будущем новая дорога соединит две федеральные трассы Санкт-Петербург - Невель и Псков-Рига. Это позволит избавить дорожную сеть центра от потока большегрузов, которые будут ходить за чертой города. Завершить строительство новой объездной планируют в две тысячи девятнадцатом году.

Ирина Коваленко