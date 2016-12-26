На традиционную пресс-конференцию Владимира Путина приехали журналисты со всей страны

Подробности Категория: События недели Создано 26.12.2016 11:04

Большая традиционная пресс-конференция Владимира Путина на этот раз продлилась три часа пятьдесят минут. Было задано больше полсотни вопросов. Большинство - о жизни внутри страны - экономике, сельском хозяйстве, исполнении «майских указов», задолженности регионов по кредитам, пенсиях.

Сразу оговорюсь: вопроса от псковских журналистов на этот раз не прозвучало, но ответы на заданные нашими коллегами из других регионов так или иначе касались и жизни нашего.

ВИКТОРИЯ ПИСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ ГТРК "ПСКОВ":

Аккредитацию на пресс-конференцию Владимира Путина прошли свыше 1300 журналистов. А задать свой вопрос президенту смогут всего несколько десятков. Поэтому многие стараются всячески повысить свои шансы и привлечь к себе внимание. Будь то яркая одежда или красочный плакат.

Броские лозунги и лаконичные названия регионов. Каждый сам для себя решил, что поможет выделиться среди сотен журналистов.

ТАТЬЯНА ЦЕЛИЩЕВА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ГТРК "НОВОСИБИРСК":

Вот видите, мы решили привлекать внимание цветом. Потому что психологи говорят, что оранжевый цвет привлекает внимание не хуже, чем красный, но не так сильно раздражает. Вот посмотрим. Говорят также, что самые лаконичные варианты тоже имеют успех.

МАРИЯ КАТАСОНОВА, ИА "МОЛНИЯ" (Г. МОСКВА):

На картине изображены наиболее популярные политики. Это Владимир Путин, Марин Ле Пен и Дональд Трамп. Она была написана уже около года назад группой российских художников. Сейчас она выставляется в музее современного искусства. Надеюсь, привлечёт, надеюсь, нам потом удастся её ещё и передать президенту.

Кое-кто из журналистов всё же решил сделать ставку на внешний вид.

АСАН АБИБУЛЛАЕВ, ТРК "МИЛЛЕТ" (РЕСПУБЛИКА КРЫМ):

Уже второй раз мы участвуем. В прошлом году, к сожалению, не удалось задать вопрос. И я подумал, возможно, это всё дело в том, что я в обычном строгом формальном костюме был. И я так понял, что надо выделиться и надеть наряд народа Крыма, крымских татар.

Крым, Камчатка, Чечня и Ямал. На традиционную пресс-конференцию Владимира Путина приехали журналисты со всей страны. Может быть поэтому так много вопросов были посвящены национальной и конфессиональной тематике.

АЛИНА ХАКИМУЛИНА, СТУДЕНТКА РОССИЙСКОГО ИСЛАМСКОГО ИНСТИТУТА (Г. КАЗАНЬ):

Мы планируем задать вопрос по поводу мусульманского канала на территории Российской Федерации. Планируется ли в ближайшем будущем. В мультиплексе существует два православных канала, мы нуждаемся также и в мусульманском канале, поэтому мы решились на этот вопрос.

Вопросы от регионов в зале звучали неоднократно. Проблемы малого бизнеса в Татарстане, вопросы импортозамещения в Волгограде, отсутствие объездной трассы в Кемерово, энергетическая самостоятельность Калининграда и массовое отравление «Боярышником» в Иркутске. Были затронуты и более общие темы, волнующие жителей всех субъектов страны.

Неоднократно на пресс-конференции звучала тема Крыма. Итоги развития региона, планы на будущее и строительство моста через Керченский пролив. Одна из новостей с полуострова вызвала в зале аплодисменты.

В целом иностранным журналистам неоднократно было предоставлено слово, волновали их вопросы двухсторонних отношений с Россией и внешняя политика страны. Что же касается внутренней политики, то здесь, конечно, больше всего внимания в своей речи президент уделил экономике.

ВЛАДИМИР ПУТИН:

Нам нужно обеспечить, безусловно, дальнейший рост экономики и промышленного производства. У нас пропали реально располагаемые доходы населения, что само по себе не очень хорошо, но это ведёт к снижению потребительского спроса, отражается и на инвестициях в конечном итоге. Здесь есть определённый всё-таки положительный тренд, за последние месяцы мы наблюдаем очень скромный, но всё-таки рост реальной заработной платы в реальном секторе экономики. И это в целом настраивает нас на такой позитивный лад.

Для Владимира Путина эта пресс-конференция стала двенадцатой по счёту. Год от года журналисты спрашивают президента, как правило, о самых острых и злободневных темах. И этот раз не стал исключением. Хотя кое-что всё-таки изменилось.

АНТОН ВЕРНИЦКИЙ, КОРРЕСПОНДЕНТ ПЕРВОГО КАНАЛА:

Больше серьёзных вопросов стали в последнее время задавать. Раньше там задавали про собачек и что любит на обед президент. Сейчас как-то больше нечто серьёзное у него спрашивают. Все понимают, что такой шанс может быть один раз в жизни.

В этом году задать вопрос главе государства смогли почти пятьдесят журналистов. Уже после пресс-конференции делятся впечатлениями — ответами президента довольны. Но вопросов осталось ещё много. И задать их можно будет теперь уже в следующем году.

Виктория Писукова, Иван Лопаев