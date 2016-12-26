События уходящего года, оставшиеся в памяти и сердцах наших корреспондентов

Подробности Категория: События недели Создано 26.12.2016 11:34

В работе журналистов, нашей каждодневной работе куда больше светлых моментов. По крайней мере, запоминаются чаще всего именно они. Каким уходящий 2016-ый останется в памяти корреспондентов ГТРК «Псков»? Сейчас они сами вам и расскажут.

ЕКАТЕРИНА ДАВЫДОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Для меня 2016 год стал особенным. После двухлетнего перерыва я вновь вышла на работу. Теперь я мама. И на многие вещи смотрю по-другому. Работа - тоже отдых. Не всегда конечно. Значимой для меня стала наша рубрика «Хочу домой», в которой мы рассказываем о ребятах из детских домов. Моя первая героиня - девочка Карина, которая мечтала найти свой дом. Работать над такими сюжетами непросто. Но результат того стоит. Летом Карину забрали домой. Теперь она живет с мамой, папой и братом.

Иногда помогаем мы, а иногда работа помогает нам. Увидеть интересные и невероятно красивые события - такими стали соревнования по парусной регате. Побывать в новых местах – например, на ферме «Изборский Страус». И конечно, оказаться в центре событий. Когда весь город стоит в многометровой пробке. В которой, кстати, оказалась и машина нашей съемочной группы. Чтобы прямое включение состоялось, передвигаться по городу пришлось пешком. Спустя время такие моменты вспоминаешь с улыбкой. Как и наш шуточный первоапрельский сюжет о сносе Ольгинского моста. В который, кстати, некоторые псковичи поверили. И с возмущениями звонили к нам в редакцию.

ВИКТОРИЯ ПИСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Порой может показаться, что все самые важные и захватывающие события региона происходят исключительно в Пскове, как в самом крупном городе области. Но лично я за этот год наиболее интересные сюжеты сняла именно в районах, в небольших городах, посёлках и деревнях. Сейчас я расскажу о некоторых из них.

Это семья Анкудиновых из Палкино. В этом году здесь случилось долгожданное пополнение - появился маленький Вася. Сюжет о том, что мальчик ищёт приёмных родителей, вышел в "Вестях" в феврале, тогда Васе было три месяца. И уже через несколько дней нашлись папа и мама. Любовь и Алексея Анкудиновых нисколько не смутило, что у мальчика синдром Дауна. Сейчас Васе уже год и вся семья в нём души не чает.

ЛЮБОВЬ И АЛЕКСЕЙ АНКУДИНОВЫ:

Вася сразу влился в нашу семью. Как будто всегда был с нами. Наш ребёнок.

ВИКТОРИЯ ПИСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

В августе этого года я стала свидетелем ещё одной семейной истории, на этот раз длинною почти в семьдесят пять лет. В Пушкинских Горах нашлись родственники бойца Красной армии Бирюлькина Якова Ивановича. Его останки обнаружили карельские поисковики. Личность установили по медальону. Родственников искали долго. Помог сюжет, который прошёл в эфире "Вестей".

Для Татьяны Ивановой двоюродный дедушка был без вести пропавшим на войне, теперь же семья, наконец, знает о его судьбе. Кстати, здесь же, в Пушкинских Горах, я смогла поучаствовать в одном из самых ярких культурных событий прошедшего лета - Пушкинском празднике поэзии. Мне посчастливилось с головой окунуться в калейдоскоп незаурядных событий. Встречи с писателями, актёрами, чтения стихов, театральные постановки, выставки, народные песни и танцы. И всё это в невероятно живописных природных декорациях Пушкинского музея-заповедника. Кроме того, в этом году меня ждала и ещё пара неожиданных встреч. В Печорском районе - со страусами. В Новоржеском районе - с нильским крокодилом. За год произошло огромное количество событий. И я уверена, что в следующем году их будет ещё больше. И всё это вы сможете увидеть в ежедневных выпусках "Вести Псков".

ИРИНА КОВАЛЕНКО, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Я не буду оригинальна и честно признаюсь, что мне, как и моим коллегам Кате и Вике, больше всего запомнились мои маленькие герои из рубрики "Хочу домой". Все мы искренне переживаем за детей, стараемся следить за их судьбой и, скажу вам по секрету, даже называем своими "крестниками" тех ребят, которые, благодаря нашим сюжетам, обрели семью.

Первыми моими героями стали маленькие брат и сестра Вика и Алёша. Вскоре после выхода материала у них появились родители, и, как на днях рассказали мне в опеке, сейчас у малышей всё хорошо. Я искренне надеюсь, что всё сложится и у тринадцатилетнего Даниила. Мальчик очень запал мне в душу, и хочется, чтобы в Новом году его мечта о дружной семье, наконец, сбылась. Сейчас Даниил познакомился с потенциальными родителями, но большего я пока рассказывать, пожалуй, не стану. Чтобы не сглазить.

Еще одна героиня двух моих материалов - Елена Степановна Войтенко, мама и бабушка погибших в авиакатастрофе над Синаем Ирины и Алисы Витальевых. В этом году на её долю выпало еще одно тяжелейшее испытание - тяжба с бывшим зятем, который как наследник претендует на половину квартиры женщины. Эту долю Елена Степановна когда-то оформила на внучку, заботясь о будущем девочки. К сожалению, пока эта чудовищная ситуация (по-другому я не могу её назвать) так и не разрешилась, но я искренне надеюсь, что в Новом году в этом деле будет, наконец, поставлена справедливая точка. А Елене Степановне я, как и прежде, желаю силы духа и здоровья.

Кстати, о здоровье. Осенью в Пскове наконец-то открылся новый онкологический центр. Не преувеличу, если скажу, что это важнейшее событие для всего региона. В процессе подготовки передачи нашей съёмочной группе показали практически всё, что было можно. Скажу честно - впечатляет. Особенно гамма-терапевтический корпус, так называемый, лучевой каньон. Вообще рассказать, конечно, хочется очень много. В нашей работе есть, о чём вспомнить. Но эфир, как принято говорить на нашей "кухне", не резиновый. Вам, наши зрители, желаю в первую очередь здоровья! Берегите себя и своих близких! С наступающим!