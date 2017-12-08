Житель Опочки пытался избить банкоматы, а затем и сотрудника полиции

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 08.12.2017 20:15

В Опочке расследуется уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, он подозревается в применении насилия в отношении полицейского. Как сообщает региональный Следственный Комитет, мужчина в местном отделении банка что-то не поделил с банкоматами! И устроил с ними разборку: пинал технику ногами; ругался, не стесняясь в выражениях.

На место выехала охрана, которая передала дебошира стражам порядка. Но и с ними мирного диалога у гражданина не получилось: одного из правоохранителей подозреваемый несколько раз ударил. Теперь опочанина ждёт наказание: до пяти лет лишения свободы.

Виктория Парфенова