В Пскове обнаружено нелегальное казино

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 08.12.2017 20:10

В Пскове возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр". По сообщению пресс-службы регионального Следственного комитета, в одном из нежилых помещений в областном центре изъяты столы для покера, игральные карты, фишки и документы. В операции принимали участие сотрудники Управления ФСБ России по Псковской области.

Уже известно: желающие испытать судьбу собирались строго по телефонному звонку, места проведения игр регулярно менялись. Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

Виктория Парфенова