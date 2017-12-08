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11 человек пострадали на этой неделе в результате наездов на пешеходов

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Категория: Дежурная часть
Создано 08.12.2017 20:04

Десять наездов на пешеходов зарегистрировано на этой неделе, одиннадцать человек - пострадали. Такие данные озвучивает областная Госавтоинспекция. В Пскове на улице Инженерной водитель, управляя Дэу-Нексией, сбил мальчика 2012 года рождения: он перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

В результате ДТП ребёнок - получил травмы и был доставлен в больницу. Длительное лечение ждёт и жителя Стругокрасненского района, он переходил дорогу вне зебры. Как итог - оказался под колёсами фуры. Чтобы подобные трагедии не повторялись, в областном центре у нерегулируемого перехода на улице Чудской появился макет пешехода! Одет он по всем правилам: на нем много светоотражающих элементов. Инициатором установки фигуры стала ГИБДД: здесь надеются - псевдопешеходы заставят водителей снижать скорость.

Виктория Парфенова

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