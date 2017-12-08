Не до воспитания детей. Что видят во время рейдов инспекторы по делам несовершеннолетних

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 08.12.2017 20:05

Чем занимаются подростки вечерами - должны знать родители. Кроме того, по словам полицейских, мама и папа обязаны контролировать успеваемость ребенка, его досуг. Но, как это часто бывает, некоторым семьям не до воспитания детей: взрослые заняты своими делами. На межведомственном учете комиссии по делам несовершеннолетних в Пскове состоит более двухсот семей, их регулярно посещают правоохранители. Картины, которые предстают перед глазами инспекторов самые разные.

Виктория Парфёнова, Василий Нордэн