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Псковская таможня передала Министерству культуры антиквариат, изъятый у контрабандистов

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Категория: Дежурная часть
Создано 08.12.2017 20:00

Псковская таможня передала в Управление министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу антикварные книги, пистолет и самовар конца девятнадцатого - начала двадцатого века. Предметы, признанные культурной ценностью, были изъяты на российско-латвийской и российско-эстонской границах.

Пять книг - в кожаных переплетах - изданы на немецком языке более ста лет назад. Самовар - произведен на фабрике в Туле. Старинный кремневый солдатский пистолет - с наибольшей вероятностью создан - на Ижевском оружейном заводе. Экспертизы показали - все антикварные предметы находятся в удовлетворительном состоянии.

Наталья Барарь

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