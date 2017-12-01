Мужчина избил до смерти сожительницу за устроенную сцену ревности

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 01.12.2017 20:22

Тело 37-летней псковички обнаружено в одной из квартир областного центра. Как сообщает региональный Следственный комитет, она скончалась от множественных телесных повреждений. Как удалось выяснить правоохранителям, причиной трагедии стала - ревность! Женщина приревновала своего сожителя к знакомой.

Тот сцен терпеть не стал: подругу избил, а потом, несмотря на доносившиеся стоны и хрипы, оставил лежать её в комнате без какой-либо помощи. О том, что случилось, в правоохранительные органы заявила случайно зашедшая в гости бывшая возлюбленная подозреваемого. Но - было уже поздно: к тому времени пострадавшая скончалась. По факту следователями возбуждено уголовное дело; подозреваемый задержан и заключён под стражу. Мужчина дает признательные показания.

Светлана Константинова