Четыре человека погибло на дорогах Псковской области на этой неделе

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 01.12.2017 20:20

Четыре человека на этой неделе погибли в ДТП и восемнадцать получили ранения. Как сообщает областная Госавтоинспекция, в Дедовичском районе молодой человек за рулём автомобиля УАЗ наехал на женщину-пешехода: зебра была недалеко, но пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте.

Спасти её не удалось, она скончалась в больнице. На месте умер пешеход в Пскове: водитель, управлявший Ладой-Калиной сбил мужчину, который переходил дорогу вне зебры. Личность погибшего пока не установлена. К счастью, без жертв ДТП в Великолукском районе, но серьезно пострадал ребёнок. Женщина за рулём ВАЗа на закруглении дороги не справилась с управлением, машина съехала в кювет, а затем опрокинулась в водоём. Девочка две тысячи тринадцатого года рождения - получила переохлаждение, её доставили в больницу.

Виктория Парфенова