Раскрыта преступная группа, воровавшая дизельное топливо из тепловозов

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 01.12.2017 20:17

В Пскове транспортные полицейские пресекли деятельность преступной группы: девять мужчин, все сотрудники подрядной организации по техническому обслуживанию локомотивов - регулярно воровали дизельное топливо из тепловозов. Переливали его с помощью шлангов в тридцатилитровые канистры.

Как стало известно правоохранителям, горючее злоумышленники реализовывали: среди друзей, знакомых, что-то оставляли себе, для эксплуатации личных авто. Всего с начала года эти горе-бизнесмены слили более пяти тонн дизельного топлива, ущерб составил около ста двадцати тысяч рублей. В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемым грозит лишение свободы - до десяти лет, и штраф - до миллиона рублей.

Виктория Парфенова