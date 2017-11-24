Инспекторы ГИБДД задержали мужчину, находящегося за рулём в алкогольном опьянении

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 24.11.2017 20:15

К счастью, без трагических последствий закончилась поездка нетрезвого псковича на автомобиле "Мазда". Мужчину, находящегося за рулём в алкогольном опьянении, задержали инспекторы ГИБДД.

Сообщение об этом водителе поступило на телефон центра управления нарядами. На улицу Труда, где колесил на иномарке пьяный горожанин, немедленно выехали сотрудники Госавтоинспекции. Псковича - семьдесят четвёртого года рождения - задержали. Он не смог сдержать слёз: возможную потерю прав - оплакал прямо в служебной машине. Но инспектор действительно оказался непреклонным. В отношении нетрезвого водителя был составлен административный протокол. Материалы уже переданы в суд.

Виктория Парфенова