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16 лет строгого режима получил майор полиции в отставке за организацию нарколаборатории

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Категория: Дежурная часть
Создано 24.11.2017 20:08

В деле жителя Санкт-Петербурга, который в Порховском районе организовал нарколабораторию - поставлена точка. В колонии строгого режима он проведёт шестнадцать лет. Как выяснило следствие, 45-летний мужчина вместе со своим знакомым приобрел дом в тихом малонаселённом месте, купил необходимое оборудование и приступил к делу. При обыске сотрудники ФСБ изъяли у осужденного тридцать килограммов наркотического вещества!

Помимо лишения свободы мужчине было назначено дополнительное наказание: так как он являлся пенсионером МВД, то суд лишил его специального звания "майор полиции".

Виктория Писукова

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