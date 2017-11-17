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За эту неделю в Псковской области в ДТП 6 человек погибли и 33 получили ранения

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Категория: Дежурная часть
Создано 17.11.2017 20:11

Шесть человек погибли на дорогах области за эту неделю, и тридцать три получили ранения. Такие данные озвучивает областная Госавтоинспекция. В Псковском районе мужчина за рулём Тойоты выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом, который в этот момент обгонял другой автомобиль.

Водитель фуры не справился с управлением, касательно задел обгоняемую машину и вылетел на встречку. Здесь произошло столкновение с Опелем. В результате аварии на месте погиб водитель Опеля, два человека - оказались в больнице. Через несколько дней в этом же районе произошло ещё одно ДТП со смертельным исходом: мужчина за рулём ВАЗа при выезде на проезжую часть не уступил дорогу Шкоде Октавиа. Погибли два человека, один доставлен в больницу. Крупная авария и в Бежаницком районе: мужчина, управляя ВАЗом, превысил скорость, не справился с управлением и съехал в канаву, там врезался в опору освещения и перевернулся. Водитель и пассажир скончались до приезда скорой помощи, ещё два человека оказались в больнице.

Виктория Парфенова

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