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Специальная комиссия из представителей разных ведомств провела процедуру сжигания наркотиков

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Категория: Дежурная часть
Создано 17.11.2017 20:03

Специальная комиссия, состоящая из представителей регионального Следственного комитета, полицейских, Управления Росприроднадзора и специалистов других ведомств приняла участие в процедуре сжигания наркотиков. Все они были изъяты в разное время из незаконного оборота и были вещественными доказательствами по различным уголовным делам.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета по Псковской области, максимальный тюремный срок, назначенный одному из виновных, составил восемь с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Виктория Парфенова

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