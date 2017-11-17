Специальная комиссия из представителей разных ведомств провела процедуру сжигания наркотиков

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 17.11.2017 20:03

Специальная комиссия, состоящая из представителей регионального Следственного комитета, полицейских, Управления Росприроднадзора и специалистов других ведомств приняла участие в процедуре сжигания наркотиков. Все они были изъяты в разное время из незаконного оборота и были вещественными доказательствами по различным уголовным делам.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета по Псковской области, максимальный тюремный срок, назначенный одному из виновных, составил восемь с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Виктория Парфенова