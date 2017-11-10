В круглосуточном режиме: Юрий Инстранкин рассказал о работе полиции

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 10.11.2017 20:02

Сегодня у сотрудников органов внутренних дел - профессиональный праздник. Он, кстати, совпал со столетним юбилеем советской милиции. Начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин в интервью нашей телекомпании отметил: за 9 месяцев этого года в регионе зарегистрировано около 7 тысяч преступлений.

В основном, это кражи, мошенничества, причинение тяжких телесных повреждений. За помощью к полицейским чаще всего обращаются жители Пскова, Псковского района, Великих Лук и Острова. На территории области в круглосуточном режиме работают 28 дежурных частей, где лично и по телефону принимают заявления от граждан; на страже порядка - также сотрудники ППС, участковые, Госавтоинспекция, ОМОН и специалисты других подразделений ведомства. Кроме того, региональное УМВД находится в тесном взаимодействии с народными дружинами: их создано в Псковской области около тридцати.

Виктория Парфенова