Происшествия недели в Псковской области с 2 по 8 ноября

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 10.11.2017 20:10

Псковский городской суд признал сорокалетнего местного жителя виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и разбойных нападениях. Как сообщает региональный Следственный Комитет, жертвами мужчины стали три девушки: двоих злоумышленник подкараулил на улице, на одну напал в подъезде. В колонии строгого режима пскович проведёт шесть лет. О других заметных происшествиях последних семи дней в нашей постоянной рубрике - "События недели".

За прошедшую неделю с 2 по 8 ноября на территории Псковской области произошло 28 дорожно-транспортных происшествий. 3 человека погибли, 37 получили ранения различной степени тяжести. 2 ДТП совершили водители в нетрезвом состоянии.

За прошедшую неделю на территории Псковской области произошло 11 пожаров. Один человек погиб, два - пострадали.

В Пскове на улице Инженерной загорелась иномарка. Пожарные прибыли на место в течение нескольких минут после вызова: к этому моменту огонь уже значительно повредил автомобиль. Предположительная причина возгорания - поджог.

Виктория Парфенова