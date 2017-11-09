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Как восприняли псковичи новые правила движения на круговых перекрестках?

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Категория: Дежурная часть
Создано 10.11.2017 19:30

ГИБДД обращает внимание автомобилистов: вступили в силу поправки в правила, касающиеся кругового движения. С восьмого ноября приоритет проезда имеет водитель, который движется по самому кругу. То есть те, кто выезжают на перекресток с круговым движением, обязаны уступить дорогу следующим по нему автомобилям.

В Пскове таких перекрестков пять. И по сей день на каждом сохраняется напряженная ситуация. Многие водители еще не перестроились на новую систему и едут по привычке. Аварийные ситуации возникают буквально ежеминутно. Главное исключение из всеобщего правила – круг на Октябрьской площади. Здесь реорганизовать движение сложнее. И новые дорожные знаки тут пока не установлены. Водители пропускают автомобили, двигающиеся по Октябрьскому проспекту.

Кирилл Михайлов

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