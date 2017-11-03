Пограничники пресекли три попытки незаконного пересечения границы в Псковской области

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 03.11.2017 19:57

Три попытки незаконного пересечения госграницы пресекли сотрудники регионального Пограничного управления ФСБ России. В Пыталовском районе задержаны два выходца одной из североафриканских стран; они на машине двигались к границе с Латвией, но по их словам, в другую страну перебираться не собирались.

На вопрос зачем же все-таки они тут катались - ответить так и не смогли. Ещё одна группа нелегалов завершила своё путешествие у деревни Белкино - всего восемь человек; а в Печорском районе - задержано одиннадцать иностранцев. На них обратили внимание местные жители. К лучшей жизни некоторые мигранты шли босиком! И это, несмотря на выпавший накануне снег! Пограничники оказали им первую помощь.

Виктория Парфенова