logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 
 
 

Пограничники пресекли три попытки незаконного пересечения границы в Псковской области

  • Печать
Подробности
Категория: Дежурная часть
Создано 03.11.2017 19:57

Три попытки незаконного пересечения госграницы пресекли сотрудники регионального Пограничного управления ФСБ России. В Пыталовском районе задержаны два выходца одной из североафриканских стран; они на машине двигались к границе с Латвией, но по их словам, в другую страну перебираться не собирались.

На вопрос зачем же все-таки они тут катались - ответить так и не смогли. Ещё одна группа нелегалов завершила своё путешествие у деревни Белкино - всего восемь человек; а в Печорском районе - задержано одиннадцать иностранцев. На них обратили внимание местные жители. К лучшей жизни некоторые мигранты шли босиком! И это, несмотря на выпавший накануне снег! Пограничники оказали им первую помощь.

Виктория Парфенова

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Хлебосол
Kinza
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк