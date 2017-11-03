Происшествия недели в Псковской области с 25 октября по 1 ноября

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 03.11.2017 19:44

Очередной жертвой интернет-мошенников стал житель Великих Лук. В виртуальной сети он заказал металлодетектор, продавец пообещал прислать прибор по почте. Но, отдав деньги за посылку, всего тридцать тысяч рублей, великолучанин обнаружил в ней лишь соль, болты и гайки! Полиция уже возбудила по этому факту уголовное дело. О других заметных происшествиях последних семи дней в нашей постоянной рубрике "События недели".

За прошедшую неделю с 25.10 по 1.11 на территории Псковской области произошло 28 дорожно-транспортных происшествий. 3 человека погибли. 37 получили ранения различной степени тяжести. 2 ДТП совершены водителями в нетрезвом состоянии.

В Невельском районе мужчина за рулём фуры превысил скорость, выехал на встречную полосу и там врезался в автомобиль МАН. В результате ДТП водитель грузовика скончался в машине скорой помощи.

В Куньинском районе мужчина за рулём Хёндэ не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. На месте погиб водитель машины, два пассажира с травмами были доставлены в больницу.

За прошедшую неделю на территории Псковской области произошло 18 пожаров. Погибших и пострадавших нет.

Шесть тысяч рублей штрафа заплатит сотрудница одного из псковских колледжей. Она прогуляла двадцать дней работы и, боясь увольнения, предъявила в бухгалтерию поддельный листок нетрудоспособности. Бланк приобрела у неизвестного - встреча состоялась у одного из домов по Рижскому проспекту. Сведения в бумагу псковичка внесла - самостоятельно. В суде она признала свою вину, в содеянном - раскаялась.

Виктория Парфенова