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Пять человек в состоянии наркотического опьянения задержали сотрудники полиции в Великих Луках

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Категория: Дежурная часть
Создано 27.10.2017 18:47

Пять человек в состоянии наркотического опьянения задержали сотрудники полиции в Великих Луках во время проверки ночных клубов. В мероприятии также приняли участие специалисты наркологического диспансера, представители органов местного самоуправления. У 26-летнего молодого человека изъято вещество, предположительно, амфетаминовой группы, вес - около грамма.

Порошок отправлен на исследование. У другого великолучанина в машине найден травматический пистолет, заводской номер на нём юноша почему-то спилил. Оружие также проверят эксперты. Кроме того, правоохранители выявили пятерых несовершеннолетних, отдыхающих в ночном клубе, с ними и их родителями провели профилактические беседы. Семью одного подростка, что был в состоянии алкогольного опьянения, ждет штраф.

Виктория Парфенова

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