Госавтоинспекция Псковской области настоятельно рекомендует водителям поменять летнюю резину на зимнюю

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 27.10.2017 19:39

Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения. Инспекторы напоминают: если машина технически не соответствует погоде и времени года, то мастерство вождения и стаж - не гарантируют того, что водитель не попадёт в аварию.

Так, в четверг, когда выпал первый в этом году снег, в Пушкиногорском и Островском районах произошли несколько аварий. Также специалисты обращаются к пешеходам: их просят переходить проезжую часть только убедившись, что автомобиль уступает дорогу.

Виктория Парфенова