121 ДТП по вине нетрезвых водителей произошло в Псковской области с начала года

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 27.10.2017 19:18

С начала года на дорогах Псковской области произошло 121 ДТП по вине нетрезвых водителей. Такие данные озвучивает областная Госавтоинспекция. Только за эту неделю - 5 аварий. В Печорском районе двадцатилетний молодой человек, управляя ВАЗом в состоянии опьянения, на закруглении дороги не справился с управлением.

Автомобиль врезался в припаркованный на обочине «Мерседес-Бенц». Водители серьезных травм, к счастью, не получили. Но вот ночные приключения для них на этом не закончились! Уже после приезда на место сотрудников Госавтоинспекции, в машины участников ДТП врезалась ещё одна иномарка : джип «Гранд-Чероки». И управлял им тоже пьяный мужчина. Поврежден патрульный автомобиль; незначительные травмы у девушки, которая проходила мимо. Ещё один нетрезвый водитель спровоцировал дорожно-транспортное происшествие в Новосокольническом районе: «Опель» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мицубиси». Два человека с травмами доставлены в больницу. Лёгкими ушибами отделался мужчина, который в Пскове, находясь за рулём «Хёндэ», врезался в «Киа». Как установила экспертиза, виновник ДТП - был пьян.

Виктория Парфенова