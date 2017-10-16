Вынесен приговор убийце, зарезавшему в пьяном угаре незнакомого юношу

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 16.10.2017 19:44

Вынесен приговор убийце восемнадцатилетнего юноши. Трагедия произошла в посёлке Дедовичи. Решение по делу принимал суд присяжных, возможно осужденный надеялся, что в этом случае на вердикт повлияют не факты, а человеческие эмоции.

В новогоднюю ночь, по словам многочисленных свидетелей, мужчина в пьяном угаре зарезал без какой-либо причины совершенно незнакомого ему юношу. На следствии поначалу говорил: возможно он и убил парня, но не помнит об этом, был сильно пьян. На суде же - показания изменил и стал полностью отрицать свою причастность к преступлению. Надавить на эмоции присяжных убийце не удалось, да и собранные сотрудниками регионального Следственного Комитета доказательства оказались слишком вескими. За умышленное убийство из хулиганских побуждений мужчина приговорён к четырнадцати годам лишения свободы. Матери погибшего он выплатит два с половиной миллиона рублей.

Регина Кадырова