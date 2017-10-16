logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 
 
 

Происшествия недели в Псковской области с 4 по 10 октября

  • Печать
Подробности
Категория: Дежурная часть
Создано 16.10.2017 19:39

Пскович, в попытках устроиться на работу, лишился двадцати шести тысяч рублей. Средства он перевёл неизвестному работодателю, с которым познакомился в Интернете. Тот попросил денег в долг; при встрече - обещал вернуть. Но, конечно, сбережений своих мужчина больше не увидел. Полицейские по факту сейчас возбудили уголовное дело. О других заметных происшествиях последних семи дней в нашей постоянной рубрике - "События недели".

За прошедшую неделю с 4 по 10 октября на территории Псковской области произошло двадцать дорожно-транспортных происшествий. Двадцать девять человек получили ранения различной степени тяжести. Одно ДТП совершено водителем в нетрезвом состоянии.

В Опочецком районе молодой человек за рулём ВАЗа при повороте налево врезался в Газель. В результате ДТП пять человек с травмами были доставлены в районную больницу.

За прошедшую неделю на территории Псковской области произошло тринадцать пожаров. Погибших и пострадавших нет.
С центрального моста в Великих Луках спрыгнула женщина, спасателям о происшествии сообщил очевидец. Прибывшие на место специалисты вытащили ее из воды, однако привести в чувство - так и не смогли, пострадавшая скончалась.

Виктория Парфенова

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • Дежурная часть. Эфир 15.10.17

    Более двухсот протоколов за ночь: полицейские провели профилактический рейд в Пскове. Женщина убита на глазах своих детей. Кто он - предполагаемый Подробнее
  • image

    НА ТУРпродукт. Эфир 14.10.17

    Где увидеть замок в англо-нормандском стиле и великолепный сад не то из французского романа не то из итальянской новеллы? Оказывается Подробнее
  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 

Как Вы относитесь к запрету на продажу алкоголя лицам до 21 года в Псковской области?

В рифму
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк