Происшествия недели в Псковской области с 4 по 10 октября

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 16.10.2017 19:39

Пскович, в попытках устроиться на работу, лишился двадцати шести тысяч рублей. Средства он перевёл неизвестному работодателю, с которым познакомился в Интернете. Тот попросил денег в долг; при встрече - обещал вернуть. Но, конечно, сбережений своих мужчина больше не увидел. Полицейские по факту сейчас возбудили уголовное дело. О других заметных происшествиях последних семи дней в нашей постоянной рубрике - "События недели".

За прошедшую неделю с 4 по 10 октября на территории Псковской области произошло двадцать дорожно-транспортных происшествий. Двадцать девять человек получили ранения различной степени тяжести. Одно ДТП совершено водителем в нетрезвом состоянии.

В Опочецком районе молодой человек за рулём ВАЗа при повороте налево врезался в Газель. В результате ДТП пять человек с травмами были доставлены в районную больницу.

За прошедшую неделю на территории Псковской области произошло тринадцать пожаров. Погибших и пострадавших нет.

С центрального моста в Великих Луках спрыгнула женщина, спасателям о происшествии сообщил очевидец. Прибывшие на место специалисты вытащили ее из воды, однако привести в чувство - так и не смогли, пострадавшая скончалась.



Виктория Парфенова