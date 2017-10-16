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Сотрудники УФСИН провели учения по пресечению беспорядков среди осуждённых

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Категория: Дежурная часть
Создано 16.10.2017 19:42

На полигоне в Ваулиных Горах сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний провели учения по пресечению беспорядков среди осуждённых. Особое внимание уделено индивидуальной подготовке бойцов; также отработаны действия в группе.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, основная цель тренировки, которая проходит в условиях максимально приближенных к реальным - это совершенствование работы специалистов, проверка их готовности оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Добавлю, что такие учения региональное Управление ФСИН России проводит регулярно.

Виктория Парфенова

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