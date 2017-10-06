Легко ли потенциальному террористу проникнуть в псковские школы? Эксперимент от «Вести-Псков»

Подробности Категория: Дежурная часть Создано 06.10.2017 20:23

В псковских школах нужно проводить систематическую работу с учащимися по профилактике терроризма - считает уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Соколова. По её словам, детям также следует объяснять, как правильно действовать в экстренных ситуациях. Причина такого внимания - случай в подмосковной Ивантеевке, когда подросток с оружием ворвался в класс, где шел урок, набросился на преподавателя.

Женщина получила травмы, а испуганные дети - в панике выпрыгивали из окон. Наша съемочная группа в Пскове провела эксперимент: возможно ли беспрепятственно не только ребенку, но незнакомцу пройти в образовательное учреждение. Как оказалось - проникнуть в некоторые школы несложно! И это несмотря на то, что на входе - сидит вахтер, а путь гостю преграждают турникеты.

Александр Калинин, Сергей Дьяков